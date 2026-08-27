Del 31 de agosto al 4 de septiembre, la Estación Fluvial de Rosario será escenario de la tercera edición de Santa Fe Business Forum. Este año el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, llevará adelante una amplia logística territorial para que delegaciones internacionales conozcan de primera mano la capacidad productiva santafesina. También habrá una nutrida agenda de acciones en la capital santafesina.
Santa Fe Business Forum: compradores de 45 países recorrerán empresas y polos productivos
La tercera edición del encuentro se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre. Habrá 55 circuitos por 60 localidades y visitas a más de 160 firmas.
Los circuitos productivos se desarrollarán de manera simultánea y abarcarán unas 60 localidades distribuidas en 15 departamentos. A lo largo de la semana, funcionarios provinciales de las distintas áreas de la cartera productiva acompañarán a los 250 compradores en 55 recorridos técnicos por más de 160 firmas locales vinculadas a sectores estratégicos: maquinaria agrícola e industrial, biotecnología, industria alimenticia, equipamiento médico, autopartes, nutrición y genética animal, textiles, muebles y materiales de construcción, entre otros.
Impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, el Santa Fe Business Forum ratifica el compromiso de la gestión con la internacionalización de sus industrias, consolidando a Santa Fe como un polo estratégico de innovación, inversión y comercio exterior en Sudamérica.
“Santa Fe es pionera en realizar una inversión de esta magnitud para desarrollar una ronda inversa de negocios; pero el Business Forum no se limita a generar reuniones comerciales”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Y en ese sentido, agregó que desde la gestión se pone “en valor nuestros circuitos productivos: buscamos que los compradores conozcan de primera mano dónde y cómo producen nuestras empresas, recorran sus establecimientos, conozcan sus procesos y puedan despejar dudas antes de avanzar en una operación. Ese contacto directo permite mostrar la calidad, la capacidad y el potencial de nuestra producción”, aseguró. Puccini afirmó también que “esta política de internacionalización forma parte de una estrategia integral impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. No se trata de una acción aislada, sino de una política sostenida para abrir mercados, fortalecer nuestros circuitos productivos y generar nuevas oportunidades para las empresas santafesinas”.
Proyección global e impacto estratégico
Para esta edición, se espera la llegada de compradores y misiones comerciales provenientes de más de 45 países de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia y Medio Oriente, interesados en consolidar lazos comerciales e inversiones en la región.
El Foro reunirá a más de 250 compradores internacionales, 1000 empresas argentinas, fondos de inversión y representantes diplomáticos. La agenda incluye rondas de negocios, capacitaciones, charlas técnicas y presentaciones especiales.
“Desde su primera edición, este evento busca fortalecer la articulación público-privada, generar negocios locales e internacionales, promover la inversión y visibilizar la capacidad de innovación del entramado productivo santafesino. Es la herramienta de comercio exterior más eficiente para acortar plazos operativos. En estos tres años, se ha consolidado como un modelo provincial para conectar a nuestras firmas con el mundo y proyectar su talento en los mercados extranjeros”, sostuvo la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.
Cómo son y qué abarcan los recorridos productivos
Diseñados según el perfil técnico e interés comercial de cada delegación, los 55 circuitos productivos están estructurados en mesas sectoriales que cubren la cadena de valor provincial. En el ámbito agroalimentario, los compradores conocerán desde tambos robotizados, plantas queseras y procesadoras de suero en la cuenca láctea, hasta establecimientos de mejora genética bovina, laboratorios veterinarios y firmas enfocadas en legumbres, miel, bebidas y alimentos manufacturados. Asimismo, la agenda incluye visitas a complejos de procesamiento de arroz y frutos secos.
En el perfil industrial, tecnológico y de servicios, las comitivas recorrerán el corazón metalmecánico santafesino para ver en funcionamiento líneas de producción de maquinaria, agropartes, equipamiento médico y tecnología odontológica, además de desarrollos para la construcción, calzado, muebles y textiles. El esquema se completa con agendas enfocadas en la economía del conocimiento y la sostenibilidad, abarcando empresas de transición energética, biocombustibles, bioinsumos agrícolas, industria audiovisual y de videojuegos, junto con espacios de vinculación para fondos de inversión y turismo de reuniones.