En Rosario

Santa Fe Business Forum: las primeras rondas conectaron a empresas con compradores de más de 40 países

Más de 250 compradores internacionales comenzaron este lunes la agenda comercial del encuentro que reúne a más de 1.000 empresas. Alimentos, lácteos, carnes y productos sin TACC estuvieron entre las búsquedas, mientras que las recorridas por plantas y establecimientos completarán el contacto durante la semana.