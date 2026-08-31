El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó el crecimiento del Santa Fe Business Forum y planteó el desafío de convertir al encuentro en una política de Estado para la internacionalización de las empresas y pymes de la provincia.
Puccini: “Santa Fe le está abriendo las puertas al mundo”
El ministro de Desarrollo Productivo destacó el crecimiento del foro, que reúne a más de 1.000 empresas y compradores internacionales. También puso en valor la infraestructura exportadora, el potencial productivo y la incorporación de siete provincias al encuentro.
Durante la apertura de la tercera edición, que se desarrolla en Rosario, Puccini remarcó que el foro nació con el objetivo de acercar compradores internacionales a las empresas santafesinas y que, con el paso de las ediciones, amplió su alcance y sumó nuevos actores.
“Queremos que esto sea una política de Estado de la provincia de Santa Fe en cuanto a la internacionalización de nuestras empresas, de nuestras pymes”, sostuvo.
El funcionario vinculó además el crecimiento del Business Forum con la recuperación de Rosario en materia de seguridad. Recordó que cuando comenzó la organización del primer encuentro la ciudad atravesaba un escenario crítico y destacó el trabajo conjunto entre Nación, Provincia, municipio y la sociedad civil.
“Pudimos poner entre las cuerdas al delito y hacer bajar la fiebre que tenía esta ciudad para que eventos como este hoy se puedan consolidar”, afirmó.
El peso productivo de Santa Fe
Puccini defendió la elección de Santa Fe como sede del encuentro y destacó el peso de la provincia dentro de la economía nacional.
Según los datos expuestos durante su presentación, Santa Fe aportó alrededor de 30.000 millones de dólares de los 87.000 millones que ingresaron al país por exportaciones durante 2025. Además, unos 16.000 millones de dólares correspondieron a producción realizada con mano de obra santafesina.
El ministro también remarcó que el Producto Bruto Geográfico de Santa Fe acumuló dos años consecutivos de crecimiento, algo que, según señaló, no ocurría en la provincia desde hacía una década.
En ese contexto, puso en valor sectores como la industria láctea, la producción de carnes y el complejo agroindustrial. Señaló que la provincia cuenta con unas 100 empresas procesadoras de leche y que cerca de la mitad de las exportaciones lácteas argentinas tienen origen santafesino.
También destacó el procesamiento de unas 500.000 toneladas de carne y la producción de 29 millones de toneladas de granos durante el último año.
Puertos, hidrovía y logística
Uno de los principales ejes de la exposición fue la infraestructura necesaria para facilitar las exportaciones.
Puccini destacó la ubicación de Santa Fe sobre la hidrovía y el peso del Gran Polo Agroexportador del área del Gran Rosario. Según indicó, el complejo movilizó 75,7 millones de toneladas de exportaciones y se ubicó por encima de grandes polos internacionales como Santos y Nueva Orleans.
Para el funcionario, esa infraestructura constituye una ventaja que debe ser aprovechada no solamente por las grandes compañías sino también por las pequeñas y medianas empresas que buscan llegar a nuevos mercados.
En ese sentido, el Business Forum incorporó este año un espacio específico de networking logístico, destinado a brindar herramientas para que las empresas conozcan las distintas alternativas disponibles para exportar desde Santa Fe.
La propuesta incluye información sobre las posibilidades de utilizar los aeropuertos internacionales de Rosario y Santa Fe, además de los puertos públicos y privados de la provincia.
También se sumaron despachantes de aduana para asesorar a las empresas sobre los procesos de exportación y buscar que las cargas puedan salir directamente desde territorio santafesino, evitando traslados hacia terminales de otras provincias.
Más empresas y más provincias
La tercera edición del Business Forum reunió a más de 1.000 empresas. El 88% son santafesinas y participan con el objetivo de mantener reuniones individuales con compradores internacionales.
A su vez, siete provincias se incorporaron al encuentro, en una estrategia que Puccini definió como una búsqueda de mayor federalización.
La intención es que las economías regionales puedan complementar sus ofertas y aprovechar las rondas de negocios para acceder a compradores que llegan desde distintos países.
“Este Business Forum se ha convertido en más federal hacia el interior de la provincia y más federal hacia el interior de la República Argentina”, señaló.
Del centro al norte santafesino
Otra de las novedades de esta edición es la ampliación de los circuitos productivos. La Provincia prevé que los compradores internacionales visiten 160 empresas distribuidas en 15 de los 19 departamentos santafesinos y recorran unas 60 localidades.
El objetivo es que los visitantes conozcan directamente las plantas, sus procesos de producción y a los empresarios y trabajadores que forman parte de cada emprendimiento.
Por primera vez, además, habrá una misión específica hacia el norte provincial. Un grupo de 20 compradores viajará a Reconquista, Avellaneda y otras localidades de la región para conocer las pymes y sus productos.
Puccini remarcó que se trata de una forma de mostrar una Santa Fe productiva que excede a los grandes centros urbanos y que también busca incorporar al norte a la estrategia de internacionalización.
Proveedores para la minería y la energía
El ministro también planteó la posibilidad de que las empresas santafesinas se incorporen como proveedoras de los grandes proyectos de minería y energía que se desarrollan en otras provincias.
En ese marco, señaló que unas 400 pymes santafesinas ya están realizando acciones comerciales en San Juan, Neuquén, Salta, Catamarca, Jujuy y Mendoza.
La estrategia apunta a ofrecer insumos, servicios y soluciones de ingeniería a esos proyectos, pero también a posicionar a los puertos santafesinos como una alternativa logística para el ingreso de insumos y la posterior exportación de producción.
“Acá hay insumos, hay servicios, hay alta ingeniería para poder ofrecerles y que desarrollen esos proyectos”, afirmó.
Puccini también planteó la necesidad de recuperar y fortalecer el sistema ferroviario. “Ahora queremos ser el Belgrano Cargas también y todos los ramales ferroviarios para que entren aquí a los puertos y le sirvan al agro y complementariamente les sirvan a la minería”, sostuvo.
Una puerta abierta al mundo
Con el encuentro en marcha, el Gobierno provincial busca que el Business Forum se consolide como una herramienta permanente para conectar a las empresas argentinas con compradores internacionales.
“Se abren oportunidades en el mundo, Santa Fe le está abriendo las puertas”, afirmó Puccini al cerrar su exposición.
La apuesta oficial es que el foro trascienda las cuatro jornadas de reuniones y genere vínculos comerciales de largo plazo para las empresas participantes, al tiempo que fortalezca el posicionamiento de Santa Fe como plataforma productiva y logística para el resto del país.