A las 10, reunión de Gabinete liderada por el presidente Javier Milei. A las 13, convocatoria a la Mesa Política, bajo el liderazgo de la secretaria general Karina Milei. A las 15, conferencia de prensa del vocero Adrian Ravier. La Casa Rosada es escenario por estas horas de una agitada actividad política, y así continuará durante buena parte de la tarde.
Gabinete, mesa política y vocería: hoy la agenda política está en Casa Rosada
En carpeta: morosidad, visita del Papa, reforma electoral y una febril actividad presidencial durante la semana.
Hay temas para todas las instancias, teniendo en cuenta la cantidad de asuntos que fueron ganando protagonismo en los últimos días. Desde los datos de morosidad, un indicador que volvió a crecer en julio y derivó en un pedido de sesión especial por parte de la oposición ampliada en la Cámara de Diputados, hasta los proyectos que el Ejecutivo impulsa en el Congreso Nacional.
Entre ellos, está la Reforma Electoral que pide luz verde para septiembre y sobre la que no hay garantías de que salga tal como se lo pidió: la eliminación de las PASO, la exclusión del debate presidencial y el sistema de financiamiento privado de las campañas no parecen reunir suficientes voluntades afines, ni siquiera entre los aliados.
Con el inicio de septiembre, el plazo para la presentación del Presupuesto de Gastos y Recursos 2027 se acerca: el 15 es la fecha máxima para llevarlo ante el Congreso Nacional y hay que afinar el lápiz para sostener el equilibrio fiscal y dar lugar a las demandas que siguen surgiendo de sectores específicos y de las propias provincias, de las que se necesita apoyo para impulsar las leyes que quiere el gobierno (régimen de Zonas Frías, Super Rigi, Reforma a la Carta Orgánica del BCRA y reforma electoral).
Por supuesto, está la próxima visita del Papa León XIV en la agenda oficial. Llegará en noviembre al país para visitar Buenos Aires, Luján y Córdoba. Serán pocos días pero su llegada y permanencia demandará un fuerte y coordinado operativo protocolar y de seguridad en el que se está trabajando desde que se confirmó su presencia, 39 años después del arribo a tierras argentinas de Juan Pablo II.
Para cuando lleguen las 15 y Ravier ofrezca su conferencia de prensa semanal habrá material nuevo para completar el magro cuestionario de cinco preguntas que están permitidas a los colegas acreditados en Casa Rosada. ¿Qué se resolvió en la reunión de Gabinete? ¿Qué, en la Mesa Política? Y, seguramente, ¿qué pasó el fin de semana cuando los cajones de la sala de prensa y su contenido aparecieron fuera de lugar?
Milei, de Chile a Misiones
Además de la agenda específica del gabinete y la mesa política, el presidente Milei tendrá una semana de hiperactividad, casi como fueron los últimos días de la semana anterior que incluyeron una cuestionada participación en un colegio privado de CABA y una catarata de insultos dirigidos casi con exclusividad a periodistas.
Este miércoles cerrará, frente a referentes liberales de la región, el foro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas" en el Hotel Sheraton (CABA) junto al ministro de Economía Luis Caputo, que ya estará de regreso de Estados Unidos, y su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El jueves, el mandatario viajará a la vecina Chile para participar de un encuentro de la derecha representada por Vox, y luego se reunirá con el presidente del país trasandino, José Antonio Kast.
Pero la semana hábil terminará el viernes en Misiones. En Puerto Iguazú, el Presidente estará en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
Después se verá, para la semana que viene falta una vida. Y cientos de tuits.