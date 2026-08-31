Automovilismo

La ilusión acelera a fondo: cumbre en el ACA para traer de regreso la Fórmula 1 y el Rally Mundial

En la apertura del Congreso Americano de la FIA, Javier Milei postuló al país para 2027 bajo el impulso del fenómeno Franco Colapinto y vinculó la movilidad con la seguridad vial. Mohammed Ben Sulayem recogió el guante con una frase contundente: "Cuando estén listos, nosotros estamos listos".