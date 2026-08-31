Automovilismo

Pirelli completó en Mugello dos jornadas clave para desarrollar los neumáticos de 2027

McLaren, Red Bull y Audi participaron de las pruebas con los tres compuestos más duros de la futura gama. Cinco pilotos recorrieron un total de 2.948 kilómetros bajo temperaturas de pista que superaron los 50 grados.