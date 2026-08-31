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Pirelli completó en Mugello dos jornadas clave para desarrollar los neumáticos de 2027

McLaren, Red Bull y Audi participaron de las pruebas con los tres compuestos más duros de la futura gama. Cinco pilotos recorrieron un total de 2.948 kilómetros bajo temperaturas de pista que superaron los 50 grados.

Pirelli llevó adelante nuevas pruebas de neumáticos en el circuito de Mugello.Pirelli llevó adelante nuevas pruebas de neumáticos en el circuito de Mugello.
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Pirelli continúa avanzando en el desarrollo de los neumáticos que utilizará la Fórmula 1 durante la temporada 2027. Esta vez, el trabajo se trasladó al circuito de Mugello, donde McLaren, Red Bull y Audi participaron de dos intensas jornadas dedicadas a evaluar los tres compuestos más duros de la futura gama.

Oscar Piastri, Liam Lawson, Lando Norris, Ayumu Iwasa y Nico Hülkenberg fueron los encargados de completar los diferentes programas preparados por la empresa italiana. Entre todos recorrieron 2.948 kilómetros, una cifra que refleja la magnitud de una prueba destinada a comparar prototipos y seleccionar las soluciones que continuarán desarrollándose.

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Las condiciones también resultaron exigentes. Durante el primer día, la temperatura de la pista alcanzó los 55 grados, mientras que en la segunda jornada llegó a los 52. Ese escenario permitió analizar el comportamiento de los neumáticos sometidos a una elevada exigencia térmica.

Piastri y Lawson abrieron la prueba

Oscar Piastri salió a pista con McLaren durante la primera jornada y trabajó con los tres compuestos más duros: C1, C2 y C3. El australiano comenzó con tandas cortas para comparar las diferentes opciones y finalizó su programa con dos recorridos de 14 vueltas.

Mugello fue escenario de una nueva etapa de desarrollo para la categoría.Mugello fue escenario de una nueva etapa de desarrollo para la categoría.

Completó 93 giros, equivalentes a 488 kilómetros, y marcó como mejor registro un tiempo de 1 minuto, 21 segundos y 358 milésimas.

Liam Lawson, por su parte, concentró su actividad en el compuesto C2. El piloto de Red Bull realizó inicialmente una serie de tandas de ocho vueltas con distintas soluciones y luego pasó a recorridos más extensos para validar los prototipos que habían ofrecido las mejores respuestas.

El neozelandés completó 116 vueltas y recorrió 608 kilómetros. Su mejor tiempo fue de 1 minuto, 22 segundos y 297 milésimas.

La jornada de ensayos se desarrolló bajo altas temperaturas en pista.La jornada de ensayos se desarrolló bajo altas temperaturas en pista.

Los registros, de todos modos, no deben interpretarse como una clasificación: cada piloto siguió programas diferentes, con prototipos, cargas de combustible y objetivos de evaluación que no fueron iguales.

Tres autos en la segunda jornada

La actividad aumentó durante el segundo día, con tres monoplazas en pista. Norris reemplazó a Piastri en McLaren, Iwasa tomó el lugar de Lawson en Red Bull y Hülkenberg se incorporó con Audi.

Los equipos trabajaron con prototipos destinados a futuras competencias.Los equipos trabajaron con prototipos destinados a futuras competencias.

Iwasa fue el único que probó las tres alternativas. El japonés trabajó principalmente con los C1 y C2 durante la primera parte del día y, por la tarde, realizó varias tandas de evaluación con el C3. Completó 117 vueltas, equivalentes a 614 kilómetros, y estableció un mejor tiempo de 1 minuto, 23 segundos y 414 milésimas.

Norris dedicó toda su jornada al C2. Después de comparar diferentes prototipos durante la mañana, el británico se concentró por la tarde en las soluciones que habían mostrado mayor potencial. Dio 115 vueltas, recorrió 603 kilómetros y marcó un registro de 1 minuto, 21 segundos y 899 milésimas.

Hülkenberg dividió su programa entre los compuestos C2 y C3. El piloto de Audi fue quien más vueltas completó durante la segunda jornada: acumuló 121 giros y 635 kilómetros, con un mejor tiempo de 1 minuto, 24 segundos y 12 milésimas.

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