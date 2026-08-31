Automovilismo

Sami Pajari hizo historia en Paraguay y encendió la pelea por el título del WRC

El finlandés de Toyota consiguió su tercera victoria consecutiva y quedó a solo 20 puntos del líder Elfyn Evans cuando restan tres fechas. Hayden Paddon y Adrien Fourmaux completaron el podio, mientras que Diego Domínguez celebró ante su público en WRC2.