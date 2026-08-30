Solo siete Grandes Premios de Fórmula 1 fueron ganados por pilotos adolescentes y Antonelli consiguió seis de ellos. El restante pertenece al cuatro veces campeón mundial Max Verstappen.
Antonelli habla sobre la lucha por el título y su nueva mentalidad para Monza
Kimi Antonelli está atravesando el mejor momento de su vida. El italiano disputa su segunda temporada en la Fórmula 1 y lidera el Campeonato de Pilotos con una ventaja de 59 puntos sobre su compañero George Russell y Lewis Hamilton, el siete veces campeón mundial al que reemplazó en Mercedes en 2025.
Este año logró su primera pole position en China y la convirtió en su primera victoria en un Gran Premio. A partir de allí encadenó cinco triunfos consecutivos, incluida una actuación dominante en las calles de Montecarlo para conquistar el Gran Premio de Mónaco.
Antonelli cometió muy pocos errores durante la temporada. Aprovechó al máximo un Mercedes muy competitivo y logró superar a su experimentado compañero Russell. Incluso en los fines de semana en los que tuvo alguna dificultad o le costó encontrar el límite, consiguió rescatar buenos resultados, como el tercer puesto en Hungría antes del receso y el segundo lugar en Zandvoort.
El descanso de verano le permitió salir por un momento de esa concentración permanente y relajarse en un barco en Cerdeña junto con su familia y amigos. Sin embargo, no consiguió desconectarse por completo de la Fórmula 1.
“Vimos algunas carreras por televisión mientras cenábamos”, contó durante una entrevista realizada en la sala de cine ubicada en el piso superior de la casa rodante de Mercedes.
“Seguimos hablando de Fórmula 1, pero de una manera agradable, simplemente recordando lo que habíamos conseguido. Por supuesto que tenés que estar contento, pero al mismo tiempo no podés dejarte llevar. Hay que mantener la concentración”.
Luego agregó: “El trabajo todavía no está terminado. Estamos solamente a mitad de camino y todavía queda mucho por hacer y por conseguir”.
Una transformación en apenas un año
Antonelli maduró enormemente durante los últimos 18 meses. A esta altura de la temporada pasada estaba llegando al final de una etapa muy difícil durante el recorrido europeo de la Fórmula 1, en la que solamente consiguió sumar puntos en dos de nueve carreras.
Su jefe, Toto Wolff, calificó como “decepcionante” su actuación en Monza, donde terminó noveno. En aquel momento explicó que Mercedes estaba trabajando para quitarle todo aquello que representaba un peso y permitirle conducir con mayor libertad.
Eso es exactamente lo que mostró la versión 2.0 de Antonelli.
Con una temporada completa de experiencia y muchas lecciones aprendidas, el italiano comenzó 2026 más fuerte tanto física como mentalmente. Esa evolución le permitió aprovechar el auto más rápido de la grilla.
“La experiencia está cumpliendo un papel enorme”, reconoció Antonelli.
“Por supuesto que todavía me falta adquirir mucha experiencia, pero creo que todos los momentos malos y los períodos difíciles del año pasado fueron exactamente lo que necesitaba. Me ayudaron a crecer incluso más de lo que esperaba y me hicieron más fuerte emocional y mentalmente”.
Antonelli conectó rápidamente con los aficionados gracias a su personalidad amable, reflexiva y divertida. Su popularidad creció a medida que avanzó su trayectoria en la categoría.
Esa exposición, sumada a la presión de liderar el campeonato durante su segunda temporada, podría desestabilizar a cualquier piloto joven. Hasta el momento, no parece tener ese efecto sobre el italiano.
Con un año de aprendizaje y el impulso de los resultados, se muestra más libre tanto dentro como fuera de la pista. Es un logro considerable para alguien que acaba de cumplir 20 años y una cualidad que lo convierte en un rival cada vez más difícil.
“Lo estoy disfrutando”, aseguró cuando habló sobre su creciente popularidad.
“Intento vivir este momento tanto como puedo. Por supuesto, hay ocasiones en las que no podés complacer a todos, pero trato de aceptarlo y disfrutarlo”.
“Intento hacer todo lo posible porque los aficionados son muy especiales y forman una parte importante de nuestro deporte. Son quienes ayudan a hacerlo todavía más grande. Ver su entusiasmo y sentir su apoyo siempre es muy lindo”.
Aprender a disfrutar para correr mejor. Antonelli también explicó cómo intenta afrontar cada fin de semana de competencia.
“Quiero disfrutar el fin de semana tanto como pueda. Por supuesto que mantenés un nivel de intensidad muy alto, pero cuando salgo del auto intento no pensar únicamente en el día siguiente. También trato de reírme con los mecánicos porque ese es el mejor momento para hacerlo”.
“Los jueves siempre entro al garaje y paso unos 30 minutos con todos los mecánicos, hablando de cualquier cosa. Es algo que siempre disfruté y también me ayuda a no sobrecargar la cabeza”.
“Intento mantener un buen equilibrio y permanecer relajado. Pero cuando subo al auto soy otra persona”.
Antonelli recibió consejos de numerosos deportistas de élite, incluido el legendario tenista Roger Federer. Una de las recomendaciones que más se repitió fue que debía conservar su personalidad y aprender a disfrutar.
El italiano parece haber comprendido el mensaje. Acumuló seis victorias y otros cuatro podios, resultados que le permitieron construir una ventaja de 59 puntos cuando todavía quedan diez fines de semana por disputar.
“Cuando entendés que también tenés que disfrutar, marcás la diferencia”, explicó.
“Al menos en mi caso, puedo conducir más relajado, disfrutar más, sentir mejor el auto y entonces el rendimiento aparece con mayor facilidad”.
“Es muy diferente a cuando perseguís el resultado y conducís tenso. Pero también tenés que seguir siendo vos mismo, mantenerte concentrado en el objetivo e intentar encontrar siempre algo positivo, incluso en las situaciones malas”.
“Cuando algo sale mal, siempre existe algo positivo que podés rescatar y que puede ayudarte a crecer”.
Las bromas dentro de Mercedes. Una de las maneras que Antonelli encontró para relajarse es hacerles bromas a sus compañeros de equipo.
En Baréin sorprendió a su ingeniero de carrera, Peter “Bono” Bonnington, con una pistola de agua. También bloqueó su tarjeta de acceso dentro de la fábrica de Mercedes en Brackley.
Pero sabe que cada nueva broma puede generar una respuesta.
“¡Estoy a punto de recibir una gran venganza!”, afirmó entre risas. “Probablemente será en Monza. No sé si sucederá, pero puedo imaginarlo porque esta semana fue mi cumpleaños”.
“Como no hubo carrera, no pudieron atraparme en mi cumpleaños. Así que imagino que probablemente lo harán en Monza. Ya tengo en el fondo de mi cabeza la idea de que podrían destruirme”.
Un regreso muy diferente a Monza. El próximo desafío será precisamente el Gran Premio de Italia, su carrera de casa.
La visita del año pasado fue complicada. Antonelli terminó noveno, recibió la bandera blanca y negra por superar reiteradamente los límites de pista y fue penalizado con cinco segundos por un incidente con Alex Albon.
El fin de semana ya había comenzado mal con una salida de pista durante la segunda práctica, que le hizo perder buena parte del tiempo disponible y lo obligó a correr a la defensiva.
Esta vez la situación es completamente diferente. Antonelli llegará a Monza como líder del Campeonato Mundial, impulsado por una temporada extraordinaria y con una mentalidad mucho más madura.
También sabe que deberá cumplir una penalización en la grilla de partida por el cambio de componentes de su unidad de potencia. Por ese motivo no comenzará desde las primeras posiciones y afrontará el fin de semana sin la obligación inmediata de dominar desde adelante.
En lugar de sentir temor por regresar al escenario de uno de sus momentos más difíciles, el italiano espera con entusiasmo el encuentro con su público.
“Estoy muy emocionado”, afirmó.
“Creo que habrá un ambiente increíble y será muy diferente en comparación con el año pasado. Voy a llegar con otra actitud, con una mentalidad distinta, y siento que podré disfrutar mucho más del fin de semana”.
“Tengo muchísimas ganas de volver”.