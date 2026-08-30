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Antonelli habla sobre la lucha por el título y su nueva mentalidad para Monza

Kimi Antonelli está atravesando el mejor momento de su vida. El italiano disputa su segunda temporada en la Fórmula 1 y lidera el Campeonato de Pilotos con una ventaja de 59 puntos sobre su compañero George Russell y Lewis Hamilton, el siete veces campeón mundial al que reemplazó en Mercedes en 2025.