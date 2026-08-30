Motociclismo

Marco Morelli subió al podio y Valentín Perrone terminó octavo en Aragón

Morelli peleó hasta las últimas vueltas y consiguió el tercer puesto en Moto3, a menos de un segundo del ganador. Perrone completó una positiva jornada argentina después de una carrera intensa y un incidente con su compañero que no recibió sanción.