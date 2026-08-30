El motociclismo argentino volvió a tener motivos para celebrar en el Campeonato Mundial. Marco Morelli consiguió un brillante tercer puesto en el Gran Premio de Aragón de Moto3, mientras que Valentín Perrone terminó octavo y permitió que los dos representantes nacionales cerraran la 13ª fecha de la temporada dentro del Top 10.
Marco Morelli subió al podio y Valentín Perrone terminó octavo en Aragón
Morelli peleó hasta las últimas vueltas y consiguió el tercer puesto en Moto3, a menos de un segundo del ganador. Perrone completó una positiva jornada argentina después de una carrera intensa y un incidente con su compañero que no recibió sanción.
Morelli fue uno de los grandes protagonistas desde la clasificación. El sábado estuvo muy cerca de alcanzar su primera pole position, pero David Almansa lo superó en el último intento por apenas 33 milésimas.
Lejos de conformarse con ese resultado, el argentino convirtió su lugar en la primera fila en una actuación sólida durante las 17 vueltas disputadas en MotorLand.
Perrone también había mostrado un buen rendimiento durante el fin de semana. Fue tercero en la práctica que definió el acceso directo a la Q2 y luego obtuvo el noveno lugar en la clasificación. Desde la tercera fila, sabía que necesitaría una buena largada para mantenerse cerca del grupo delantero.
Morelli peleó hasta el final
Máximo Quiles, Almansa, Álvaro Carpe y Morelli formaron el grupo que comenzó a definir la carrera en los primeros lugares.
Almansa lideró durante buena parte de la prueba, pero Quiles logró superarlo y tomó definitivamente la punta en la vuelta 14. Detrás de ellos, Morelli esperó su oportunidad y consiguió avanzar sobre Carpe en el tramo final.
La maniobra le permitió ingresar al podio y acercarse a los dos líderes. El argentino no tuvo tiempo suficiente para intentar un ataque más, pero cruzó la meta a solamente 0s715 del ganador y a 0s451 de Almansa.
Quiles se impuso con un tiempo de 33m15s478, seguido por Almansa a 0s264. Morelli completó un podio separado por menos de un segundo y confirmó una actuación que había comenzado a construir con su segundo puesto en la clasificación. Resultados completos de Moto3
El resultado también tuvo un valor especial para el Aspar Team, que celebró la victoria de Quiles y el tercer lugar de Morelli.
Con los 16 puntos obtenidos, el argentino llegó a 131 unidades y ocupa el quinto puesto del Campeonato Mundial. Quiles, en tanto, alcanzó los 256 puntos y amplió a 97 su ventaja sobre Carpe.
Una carrera intensa para Perrone
Perrone no consiguió permanecer en el grupo que definió la victoria, pero protagonizó una fuerte pelea dentro del segundo pelotón.
El piloto del Red Bull KTM Tech3 intercambió posiciones con varios rivales y también tuvo que disputar el lugar con su compañero Rico Salmela.
Durante la carrera recibió una indicación en el tablero para devolver una posición después de un contacto con otro piloto. Más tarde volvió a encontrarse con Salmela cuando ambos peleaban por ingresar al Top 10.
En uno de esos movimientos, las motos se rozaron y el finlandés perdió la estabilidad. Salmela pudo regresar a la competencia y terminó 22°, mientras que Dirección de Carrera analizó el episodio y resolvió no tomar ninguna medida contra Perrone. Desarrollo de la carrera
El argentino cruzó la meta en el octavo lugar, a 11s841 del ganador y a solo 0s332 de Casey O’Gorman, que terminó séptimo. Sumó ocho puntos y elevó su total a 103 en la temporada.
No fue la carrera que imaginó después de haberse mostrado entre los más rápidos durante la práctica, pero logró sostenerse dentro de la zona de puntos y completar otro fin de semana competitivo.
Dos argentinos entre los diez mejores
Álvaro Carpe terminó cuarto, por delante de Brian Uriarte, Adrián Cruces y O’Gorman. Perrone fue octavo, Guido Pini ocupó el noveno puesto y Adrián Fernández completó las primeras diez posiciones.
La victoria de Quiles confirmó su dominio en el campeonato después de regresar de la fractura de clavícula que había sufrido durante la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña. Pero detrás del líder también hubo una imagen con fuerte significado para el motociclismo argentino.
Morelli volvió a subir a un podio mundialista después de pelear durante toda la carrera y Perrone logró terminar dentro del Top 10 en una competencia cargada de roces y cambios de posiciones.
Aragón dejó a los dos argentinos entre los protagonistas de Moto3. Uno regresó al podio y el otro continuó sumando en una temporada que los encuentra cada vez más consolidados dentro de una de las categorías más competitivas del Campeonato Mundial.