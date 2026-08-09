Valentín Perrone volvió a subir al podio de Moto3 este domingo al finalizar tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el circuito de Silverstone. El argentino completó una carrera de recuperación y aseguró su lugar entre los tres mejores en el giro final.
Valentín Perrone volvió al podio en Moto3 con un tercer puesto en Gran Bretaña
El argentino remontó después de caer al sexto lugar y alcanzó el tercer puesto en la última vuelta. David Almansa ganó en Silverstone y Álvaro Carpe fue segundo.
El piloto de Red Bull KTM Tech3 había largado desde la tercera posición, luego de clasificar en la primera fila detrás de Scott Ogden y Adrián Cruces. Durante las vueltas iniciales perdió terreno y llegó a caer hasta el sexto puesto.
Una remontada hasta el podio
Perrone se mantuvo durante buena parte de la competencia dentro del grupo que perseguía las posiciones de privilegio y comenzó a avanzar nuevamente en el tramo decisivo.
Después de alcanzar el quinto lugar, el argentino continuó recuperando posiciones y logró colocarse tercero en la última vuelta para cruzar la bandera a cuadros detrás de Almansa y Carpe.
La victoria quedó en manos de David Almansa, quien logró su segundo triunfo de la temporada después de haberse impuesto en Tailandia. Álvaro Carpe terminó segundo y Perrone completó el podio.
Segundo podio de la temporada
El resultado significó la segunda presencia de Perrone entre los tres primeros durante 2026. El argentino también había sido tercero en la apertura del campeonato disputada en Tailandia.
Su fin de semana en Silverstone ya había comenzado de manera destacada. El viernes fue el más rápido de la práctica de Moto3 con un registro de 2:09.568 y consiguió el pase directo a la Q2.
El sábado completó la primera fila de la parrilla al clasificarse tercero, a 0.332 segundos de la pole conseguida por el británico Scott Ogden.
La baja de Máximo Quiles
La carrera no contó con Máximo Quiles, líder del campeonato, quien sufrió una fuerte caída durante la jornada del sábado y debió regresar a Madrid para ser intervenido quirúrgicamente.
La ausencia del español modificó el escenario de una competencia que volvió a mostrar un numeroso grupo de pilotos peleando por las primeras posiciones hasta las vueltas finales.
Morelli terminó 16°
Marco Morelli, el otro argentino presente en Moto3, finalizó en el puesto 16 después de haber largado desde la decimocuarta posición. Fue su resultado más retrasado de la temporada.
Perrone, en tanto, continuará durante el resto de 2026 con Red Bull KTM Tech3, equipo con el que disputa su segunda temporada en el Mundial de Moto3.