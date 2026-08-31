El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió en los Estados Unidos con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien habló sobre “la agenda económica de la Argentina”.
Caputo se encontró con Georgieva tras la reunión del G20, y aguarda por Bessent
En Estados Unidos, el ministro de Economía dialogó con la titular del Fondo Monetario Internacional sobre las políticas implementadas por el gobierno de Milei. Espera concretar un encuentro con el secretario del Tesoro norteamericano.
El encuentro se dio de cara a la participación de Caputo en la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde expondrá ante representantes de las principales economías del mundo los lineamientos del programa económico del Gobierno de Javier Milei.
En su cuenta de X, el ministro de Economía manifestó: “Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”.
Por su parte, la titular del FMI señaló en su cuenta de X: "Genial ponerme al día con @LuisCaputoAR sobre el impresionante repunte económico de Argentina, resultado de buenas políticas y una sólida implementación".
Exposición en el G20
Caputo expuso este lunes al mediodía en la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20.
Expuso en el panel dedicado al crecimiento, luego de una introducción del propio Bessent y del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quienes pusieron el foco en el fortalecimiento del sector privado en las sesiones junto a sus pares del grupo.
El ministro destacó que la estabilidad macroeconómica es la base para alcanzar un crecimiento sostenido y presentó la experiencia argentina a partir del programa económico impulsado por el presidente Milei, orientado a recuperar el equilibrio fiscal y generar las condiciones para una mayor inversión privada, señalaron desde el Palacio de Hacienda.
En su exposición, Caputo destacó que desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei, la Argentina logró reducir el gasto público un 30% en términos reales y eliminar el déficit fiscal y el déficit cuasifiscal del BCRA. A la vez, resaltó la reducción de impuestos por el equivalente a 3 puntos del PBI en el marco de una profunda desregulación de la economía.
Reunión con Bessent
Además, Caputo tiene previsto reunirse con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.
Al inicio de la cumbre, Bessent había anticipado que su mensaje a los responsables de finanzas del G-20 se centraría en el crecimiento, y remarcó que es la “única forma de salir” del ciclo de aumento de los niveles de deuda mundial. “Estoy convencido de que muchos de los líderes se muestran muy receptivos a esta idea”, añadió.
Bessent y Caputo se vieron por última vez en octubre del año pasado, en la sede del Departamento del Tesoro, en Washington, cuando ambos funcionarios sellaron el auxilio financiero norteamericano al Gobierno con un swap de monedas por US$20.000 millones, en medio de las turbulencias económicas antes de las elecciones legislativas de fin de aquel mes.