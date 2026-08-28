El representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, destacó lo que definió como una “notable transformación económica y fiscal” de la Argentina durante la gestión de Javier Milei.
Estados Unidos elogió el rumbo económico argentino y pidió avanzar con el acuerdo comercial
Jeff Goettman analizó con Pablo Quirno y Luis Caputo los próximos pasos del ARTI. Washington señaló la reducción de aranceles entre los compromisos pendientes.
El funcionario se reunió en Buenos Aires con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. Durante el encuentro, las partes analizaron la relación bilateral y los próximos pasos del entendimiento alcanzado a comienzos de 2026.
El pedido de Washington
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos planteó la necesidad de avanzar con la ratificación y la implementación plena del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca, conocido como ARTI.
Goettman consideró que su aplicación permitiría profundizar los vínculos económicos entre ambos países. También expresó el interés estadounidense por continuar trabajando con la administración argentina.
Washington sostuvo que mantendrá los compromisos asumidos y reconoció avances del Gobierno nacional en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el acuerdo.
Los puntos todavía pendientes
Entre las medidas que aún deben concretarse, Estados Unidos mencionó específicamente la reducción de los aranceles argentinos aplicados a bienes procedentes de ese país.
La representación estadounidense indicó que espera que la Argentina complete ese proceso y manifestó su intención de continuar con las gestiones para implementar integralmente el entendimiento.
El ARTI establece una agenda de cooperación comercial y de inversiones entre Buenos Aires y Washington. Los próximos pasos estarán concentrados en su ratificación y en la ejecución de los compromisos acordados por ambas administraciones.