Tragedia en el Himalaya

Elevan a más de 160 las muertes y 400 las desapariciones por las inundaciones en Nepal

El desastre natural ha dejado una estela de destrucción en la región fronteriza entre Nepal y China, donde las lluvias intensas desencadenaron un deslizamiento de tierra que arrasó pueblos enteros. Las autoridades de ambos países están coordinando esfuerzos para rescatar a los desaparecidos y brindar asistencia a los afectados