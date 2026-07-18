Cuatro personas murieron, miles fueron evacuadas y se registraron cuantiosos daños de infraestructura, debido a los intensos temporales que azotan desde hace varios a días a distintas regiones de Chile, aunque Valparaíso, en la zona central del país, es una de las más afectadas.
4 muertos y miles de evacuados en Chile por intensos temporales
Valparaíso es una de las zonas más afectadas.
La situación, de extrema gravedad, obligó a las autoridades a declarar el alerta rojo en Valparaíso, ubicada a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile, ante el riesgo de aluviones y derrumbes. Asimismo, fueron evacuados los vecinos de dos localidades cercanas, Marga Marga y Quilpué.
En tanto, diez de las 16 regiones del país continúan en estado de alerta, debido a las inundaciones, desbordes de ríos, marejadas, cortes de energía eléctrica -con más de 400 mil habitantes sin servicio-, y fuertes ráfagas de viento que este sábado alcanzaron los 160 kilómetros por hora.
Las autoridades locales reportaron también que más de 800 viviendas registraron distintos niveles de daños, mientras que un centenar quedaron destruidas o sufrieron daños graves. Además, más de 2.500 personas permanecen aisladas en la región de Coquimbo -al norte del país- debido al deterioro de caminos, como consecuencia de la crecida.
En Santiago, además, vecinos del barrio Talagante -cerca del río Mapocho- también debieron dejar sus hogares ante el aumento de su caudal, que en las próximas horas podría causar inundaciones.
El pronóstico, por su parte, no es muy alentador ya que se esperan más lluvias para las próximas horas, debido a un sistema frontal que se concentró en gran parte del país, mientras que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) extendió el alerta vigente a todas las regiones afectadas.