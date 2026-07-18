#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
16 regiones del país trasandino

4 muertos y miles de evacuados en Chile por intensos temporales

Valparaíso es una de las zonas más afectadas.

Se desplegaron amplios operativos de rescate. Reuters.Se desplegaron amplios operativos de rescate. Reuters.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Cuatro personas murieron, miles fueron evacuadas y se registraron cuantiosos daños de infraestructura, debido a los intensos temporales que azotan desde hace varios a días a distintas regiones de Chile, aunque Valparaíso, en la zona central del país, es una de las más afectadas.

(260718) -- BIOBIO, 18 julio, 2026 (Xinhua) -- Vista aérea tomada con un dron el 16 de julio de 2026 de viviendas afectadas por una inundación debido a un temporal, en la comuna de Arauco, en la región del Biobío, Chile. El temporal que desde el jueves azota 10 de las 16 regiones de Chile ha dejado al menos tres fallecidos, siete lesionados y más de 800 casas con algún tipo de daño, informó el viernes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. (Xinhua/Str) (jv) (ra) (da)Viviendas afectadas por una inundación debido a un temporal, en la comuna de Arauco. Xinhua.

La situación, de extrema gravedad, obligó a las autoridades a declarar el alerta rojo en Valparaíso, ubicada a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile, ante el riesgo de aluviones y derrumbes. Asimismo, fueron evacuados los vecinos de dos localidades cercanas, Marga Marga y Quilpué.

En tanto, diez de las 16 regiones del país continúan en estado de alerta, debido a las inundaciones, desbordes de ríos, marejadas, cortes de energía eléctrica -con más de 400 mil habitantes sin servicio-, y fuertes ráfagas de viento que este sábado alcanzaron los 160 kilómetros por hora.

(260718) -- BIOBIO, 18 julio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 17 de julio de 2026 de una máquina realizando labores de limpieza durante un temporal, en la comuna de Penco, en la región del Biobío, Chile. El temporal que desde el jueves azota 10 de las 16 regiones de Chile ha dejado al menos tres fallecidos, siete lesionados y más de 800 casas con algún tipo de daño, informó el viernes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. (Xinhua/Str) (jv) (ra) (da)Desde el jueves azota 10 de las 16 regiones de Chile. Xinhua.

Las autoridades locales reportaron también que más de 800 viviendas registraron distintos niveles de daños, mientras que un centenar quedaron destruidas o sufrieron daños graves. Además, más de 2.500 personas permanecen aisladas en la región de Coquimbo -al norte del país- debido al deterioro de caminos, como consecuencia de la crecida.

En Santiago, además, vecinos del barrio Talagante -cerca del río Mapocho- también debieron dejar sus hogares ante el aumento de su caudal, que en las próximas horas podría causar inundaciones.

A car sits crushed by debris after a wall collapsed during heavy rainfall on a weather front that caused flooding and led the Chilean authorities to declare a preventive state of emergency, in Vina del Mar, Chile, July 17, 2026. REUTERS/Rodrigo GarridoVina del Mar golpeada por los fenómenos climáticos. Reuters

El pronóstico, por su parte, no es muy alentador ya que se esperan más lluvias para las próximas horas, debido a un sistema frontal que se concentró en gran parte del país, mientras que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) extendió el alerta vigente a todas las regiones afectadas.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Videos
Es viral
Chile

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro