La actual temporada de precipitaciones e inundaciones en Ecuador provocó, en lo que va del año, la muerte de 19 personas, dejó 34 heridas y afectó de forma directa a 119.132 habitantes. Las cifras oficiales fueron consolidadas en el último informe estadístico emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de ese país.
Temporal en Ecuador: 19 muertos y más de 119.000 de afectados en lo que va del año
El balance oficial de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos detalla la destrucción de viviendas, puentes y casi 28.000 hectáreas de cultivos. Hay alerta vigente por tormentas eléctricas en el Litoral y la Amazonía.
Según el último balance de daños, hasta este 9 de junio se registraron 2.903 eventos adversos provocados por las lluvias en las 24 provincias del país andino, con afectaciones en 208 cantones (municipios) y 780 parroquias.
Entre los eventos más recurrentes se encuentran inundaciones, deslizamientos de tierra, lluvias intensas, erosión hídrica, vendavales, hundimientos, aluviones y colapsos estructurales, detalló la entidad.
La dependencia contabilizó a escala nacional, 19.943 personas damnificadas, 293 viviendas destruidas y 34.536 afectadas, además de que se han destruido 33 puentes, mientras 882 instituciones educativas tienen daño funcional.
Los daños materiales incluyen 72,19 kilómetros de vías afectadas, 19 bienes públicos y 23 privados destruidos, así como 39 centros de salud afectados, 27.848 hectáreas de cultivos perdidas y 162.844 animales muertos.
Ríos desbordados y advertencia vigente
Asimismo, la entidad reportó cinco ríos desbordados y ocho con tendencia a subir de nivel.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia vigente para este miércoles por lluvias y tormentas eléctricas de nivel medio y alto en varias zonas del país, con precipitaciones de moderada a alta intensidad en el Litoral, Amazonía y estribaciones de la cordillera.