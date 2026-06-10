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Temporal en Ecuador: 19 muertos y más de 119.000 de afectados en lo que va del año

El balance oficial de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos detalla la destrucción de viviendas, puentes y casi 28.000 hectáreas de cultivos. Hay alerta vigente por tormentas eléctricas en el Litoral y la Amazonía.

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La actual temporada de precipitaciones e inundaciones en Ecuador provocó, en lo que va del año, la muerte de 19 personas, dejó 34 heridas y afectó de forma directa a 119.132 habitantes. Las cifras oficiales fueron consolidadas en el último informe estadístico emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de ese país.

Según el último balance de daños, hasta este 9 de junio se registraron 2.903 eventos adversos provocados por las lluvias en las 24 provincias del país andino, con afectaciones en 208 cantones (municipios) y 780 parroquias.

Entre los eventos más recurrentes se encuentran inundaciones, deslizamientos de tierra, lluvias intensas, erosión hídrica, vendavales, hundimientos, aluviones y colapsos estructurales, detalló la entidad.

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La dependencia contabilizó a escala nacional, 19.943 personas damnificadas, 293 viviendas destruidas y 34.536 afectadas, además de que se han destruido 33 puentes, mientras 882 instituciones educativas tienen daño funcional.

Los daños materiales incluyen 72,19 kilómetros de vías afectadas, 19 bienes públicos y 23 privados destruidos, así como 39 centros de salud afectados, 27.848 hectáreas de cultivos perdidas y 162.844 animales muertos.

ecuador NA19 muertos y más de 119.000 de afectados en lo que va del año. Foto: NA.

Ríos desbordados y advertencia vigente

Asimismo, la entidad reportó cinco ríos desbordados y ocho con tendencia a subir de nivel.

ecuadorLluvias e inundaciones en Ecuador.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia vigente para este miércoles por lluvias y tormentas eléctricas de nivel medio y alto en varias zonas del país, con precipitaciones de moderada a alta intensidad en el Litoral, Amazonía y estribaciones de la cordillera.

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