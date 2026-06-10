Lluvias e inundaciones

Temporal en Ecuador: 19 muertos y más de 119.000 de afectados en lo que va del año

El balance oficial de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos detalla la destrucción de viviendas, puentes y casi 28.000 hectáreas de cultivos. Hay alerta vigente por tormentas eléctricas en el Litoral y la Amazonía.