Una de las tormentas más intensas del año golpeó a la alcaldía de Cuajimalpa, en Ciudad de México, en las últimas horas. Las fuertes lluvias estuvieron acompañadas por una granizada extraordinaria que transformó por completo el paisaje.
Una tormenta histórica sorprendió a todos en México: granizo, graves inundaciones y autos varados
El fenómeno climático afectó a varias zonas de Cuajimalpa, en Ciudad de México. Las imágenes se viralizaron rápidamente por mostrar calles completamente cubiertas de hielo, como si una nevada hubiera caído sobre la capital mexicana.
En cuestión de minutos, calles, avenidas y zonas residenciales quedaron cubiertas por una espesa capa de granizo. Las imágenes compartidas por vecinos mostraban escenarios poco habituales, con sectores enteros teñidos de blanco y vehículos avanzando con dificultad entre el hielo acumulado.
Las precipitaciones provocaron importantes inundaciones en distintos puntos del poniente de la capital mexicana. En algunas áreas, el agua alcanzó niveles preocupantes y dejó a numerosos automovilistas atrapados en medio de las calles anegadas.
Entre las zonas más afectadas se encontraron Santa Fe, Jesús del Monte, San Pablo Chimalpa y El Yaqui, donde las condiciones climáticas complicaron seriamente la movilidad y obligaron a desplegar operativos de emergencia.
La magnitud del fenómeno llevó a las autoridades a activar la Alerta Púrpura, el nivel más alto de riesgo meteorológico en la Ciudad de México. La medida se tomó ante la intensidad de las lluvias y el potencial peligro para la población.
Equipos de Protección Civil, bomberos y brigadas municipales trabajaron durante horas para retirar el granizo acumulado, liberar vialidades y asistir a las personas afectadas por las inundaciones.
Uno de los puntos más críticos fue la carretera México-Toluca, donde el agua y el hielo generaron serios problemas de circulación. También se registraron pasos a desnivel completamente inundados y largas filas de vehículos varados.
Las redes sociales se llenaron rápidamente de videos que mostraban calles convertidas en auténticos ríos y enormes acumulaciones de granizo que daban la impresión de una tormenta invernal. Las imágenes sorprendieron incluso a quienes están acostumbrados a los cambios bruscos de clima en la región.
Según los reportes oficiales, algunas estaciones de monitoreo registraron niveles excepcionales de precipitación, lo que explica la magnitud de las inundaciones y la rápida acumulación de hielo en numerosos sectores de la ciudad.
Las autoridades recomendaron a la población evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejados de zonas inundadas y seguir la información emitida por los organismos de emergencia mientras continúan las tareas de limpieza.
Aunque con el correr de las horas la situación comenzó a normalizarse, la tormenta dejó imágenes impactantes y será recordada como uno de los eventos meteorológicos más severos registrados este año en la capital mexicana.