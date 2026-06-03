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Una tormenta histórica sorprendió a todos en México: granizo, graves inundaciones y autos varados

El fenómeno climático afectó a varias zonas de Cuajimalpa, en Ciudad de México. Las imágenes se viralizaron rápidamente por mostrar calles completamente cubiertas de hielo, como si una nevada hubiera caído sobre la capital mexicana.