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Maximiliano Pullaro
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Colón
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De 265 metros

Video: descubrieron túnel narco bajo una vivienda entre Tijuana y San Diego

El hallazgo fue realizado por fuerzas de seguridad durante un operativo en la frontera, donde se detectó una estructura subterránea con características utilizadas para el traslado ilícito de sustancias.

El túnel medía 265 metros de longitud y tenía una profundidad cercana a los 6,30 metros.El túnel medía 265 metros de longitud y tenía una profundidad cercana a los 6,30 metros.
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Elementos de seguridad localizaron una estructura subterránea que habría sido utilizada para el trasiego de drogas y que conecta Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos. El sitio contaba con un sistema deslizante y características que refuerzan la hipótesis de su uso ilícito.

El hallazgo fue informado el 31 de mayo por la Fiscalía General de la República (FGR), que detalló que el túnel presentaba iluminación, ventilación y una longitud aproximada de 265 metros, además de una profundidad de 6,30 metros.

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El operativo

La estructura fue ubicada en un inmueble de la colonia Nueva Tijuana, que fue intervenido mediante un cateo por presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante el operativo, las autoridades indicaron que el lugar podría haber funcionado como centro de almacenamiento y logística vinculado al tráfico de armas, explosivos y sustancias ilícitas.

En el sitio fueron encontrados cartuchos, posibles drogas como metanfetamina y marihuana, además de teléfonos celulares y documentación diversa.

Características del túnel

Según la información oficial, el túnel contaba con un sistema electrónico deslizante que operaba en ambos sentidos, lo que facilitaba el traslado de objetos de manera más eficiente entre los dos países.

El sitio contaba con un sistema deslizante y características que reforzaban la hipótesis de su uso ilícito.El sitio contaba con un sistema deslizante y características que reforzaban la hipótesis de su uso ilícito.

Las imágenes difundidas muestran también infraestructura interna con iluminación artificial, tuberías y elementos de soporte, lo que sugiere un diseño planificado para su funcionamiento prolongado.

Las autoridades consideran que la estructura podría tener salida hacia una zona urbana en San Diego, aunque esa hipótesis continúa bajo investigación.

Indicios y análisis de las autoridades

El material recopilado por los agentes durante el cateo refuerza la sospecha de que el inmueble era utilizado para actividades vinculadas al crimen organizado.

La FGR señaló que el aseguramiento del túnel representa un golpe importante contra los esquemas utilizados por grupos delictivos para el trasiego de narcóticos y otros delitos asociados.

La estructura fue ubicada en un inmueble de la colonia Nueva Tijuana.La estructura fue ubicada en un inmueble de la colonia Nueva Tijuana.

Hallazgos similares

En paralelo, en distintas operaciones recientes se han detectado otras estructuras similares en la frontera norte de México.

Entre ellas, un túnel en Nuevo León utilizado presuntamente para el robo de hidrocarburos, así como otro pasaje descubierto en 2025 por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la zona de Otay Mesa, también vinculado al contrabando de drogas.

Estos hallazgos reflejan la persistencia de redes criminales que recurren a infraestructura subterránea altamente sofisticada para sus operaciones.

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