El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por lluvias y tormentas para distintas provincias del país. El aviso alcanza a sectores de Buenos Aires y Entre Ríos por precipitaciones persistentes, mientras que Formosa se encuentra bajo advertencia por tormentas de variada intensidad.
Rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas: las zonas afectadas
El pronóstico de este lunes anticipa abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo en distintas provincias del país.
Este nivel de alerta advierte sobre fenómenos meteorológicos con potencial para generar inconvenientes temporales, daños menores y alteraciones momentáneas en actividades cotidianas.
Qué zonas están bajo alerta
De acuerdo con el informe oficial, algunas áreas de Buenos Aires y Entre Ríos serán afectadas por lluvias persistentes durante la jornada.
Se esperan acumulados de precipitación de entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en determinados sectores esos valores puedan superarse de manera puntual.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones climáticas, especialmente en zonas propensas a anegamientos o complicaciones vinculadas al exceso de agua.
Alerta por tormentas
En Formosa, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad localmente fuerte.
Según el pronóstico, estos fenómenos estarán acompañados principalmente por abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Además, se prevén registros de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos niveles en algunos puntos específicos.
Qué implica una alerta amarilla
El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción temporal de actividades habituales.
Ante este escenario, se recomienda tomar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y seguir las actualizaciones emitidas por los organismos oficiales para conocer posibles cambios en las condiciones del tiempo.