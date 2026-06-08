#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Clima

Rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas: las zonas afectadas

El pronóstico de este lunes anticipa abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo en distintas provincias del país.

Las zonas serán afectadas por lluvias persistentes. Crédito: Manuel FabatíaLas zonas serán afectadas por lluvias persistentes. Crédito: Manuel Fabatía
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por lluvias y tormentas para distintas provincias del país. El aviso alcanza a sectores de Buenos Aires y Entre Ríos por precipitaciones persistentes, mientras que Formosa se encuentra bajo advertencia por tormentas de variada intensidad.

Este nivel de alerta advierte sobre fenómenos meteorológicos con potencial para generar inconvenientes temporales, daños menores y alteraciones momentáneas en actividades cotidianas.

Mirá tambiénLluvia en Santa Fe: cuánto llovió en cada barrio de la ciudad este domingo

Qué zonas están bajo alerta

De acuerdo con el informe oficial, algunas áreas de Buenos Aires y Entre Ríos serán afectadas por lluvias persistentes durante la jornada.

Se esperan acumulados de precipitación de entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en determinados sectores esos valores puedan superarse de manera puntual.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones climáticas, especialmente en zonas propensas a anegamientos o complicaciones vinculadas al exceso de agua.

Las zonas bajo alerta amarilla este lunes.Las zonas bajo alerta amarilla este lunes.

Alerta por tormentas

En Formosa, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad localmente fuerte.

Según el pronóstico, estos fenómenos estarán acompañados principalmente por abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Además, se prevén registros de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos niveles en algunos puntos específicos.

Las zonas bajo alerta amarilla este lunes.Las zonas bajo alerta amarilla este lunes.

Qué implica una alerta amarilla

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción temporal de actividades habituales.

Ante este escenario, se recomienda tomar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y seguir las actualizaciones emitidas por los organismos oficiales para conocer posibles cambios en las condiciones del tiempo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Buenos Aires
Formosa
Entre Ríos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro