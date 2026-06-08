Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 8 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Misiones, Carrasco, Pandolfo y Chaco
07:30 - 09:30 Mitre. Dorrego, Quintana y Luciano Torrent
08:00 - 12:00 Av. A. del Valle, 9 de Julio, Pasaje Parpal y Hernandarias
08:00 - 12:00 Boneo, Padre Genesio, Gaboto y Stgo. de Chile
09:30 - 11:30 Marcial Candioti, Ayacucho, Padre Genesio y Mitre
11:30 - 12:30 Rivadavia, Matheu, 9 de Julio y Larrea
Santo Tomé
07:30 - 09:30 Mosconi, 4 de Enero, Balcarce y Alberdi
12:00 - 14:00 Colectora Sur Autop. SF-Ros, Camino Viejo, Los Cedros y Los Lapachos
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.