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Lunes gris, con posibles lluvias durante la mañana en la ciudad de Santa Fe

La semana arrancó con cielo cubierto, elevada humedad y algunas precipitaciones aisladas. Desde el martes se espera una mejora gradual de las condiciones, aunque persistirán las mañanas frescas.

Imagen ilustrativa. Créditos: Manuel FabatiaImagen ilustrativa. Créditos: Manuel Fabatia
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La ciudad de Santa Fe inició este lunes 8 de junio bajo un escenario típicamente invernal, con cielo nublado, presencia de neblina y una humedad que alcanzó el 100%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las primeras horas de la jornada, la temperatura se ubicó en 14,3°C, mientras que la visibilidad se redujo a apenas 4 kilómetros debido a la humedad presente en el ambiente. Además, el viento sopla desde el sector sur a una velocidad de 13 km/h.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación que oscilan entre el 10% y el 40%. Para la tarde y la noche, en tanto, se espera un cielo mayormente nublado y sin chances significativas de lluvias.

Una mañana con neblina cubriendo la ciudad, generando baja visibilidad.imagen ilustrativa

La temperatura mínima prevista para este lunes es de 15°C, mientras que la máxima alcanzaría los 19°C. Los vientos del sur se mantendrán entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día, favoreciendo un ambiente fresco y húmedo.

La presencia de nubosidad será una constante a lo largo de la jornada, por lo que el sol tendrá escasas oportunidades de aparecer de manera sostenida.

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Pronóstico extendido

Martes

El martes se presentará con mejores condiciones meteorológicas. Se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 19°C. El cielo permanecerá parcialmente a mayormente nublado, pero sin lluvias previstas.

Miércoles

Las condiciones seguirán estables durante el miércoles. La temperatura descenderá hasta los 10°C en las primeras horas del día, mientras que por la tarde volverá a rondar los 19°C. Predominará la nubosidad variable y un ambiente fresco por la mañana.

Jueves

El jueves marcará el inicio de mañanas más frías en la región. El SMN anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 19°C. Se mantendrá el tiempo estable, con nubosidad parcial y sin precipitaciones en el horizonte.

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