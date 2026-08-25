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Canadá responde a EE.UU. con aranceles de hasta 50% en productos clave

El Gobierno canadiense dio a conocer su respuesta a los gravámenes anunciados por Donald Trump. “Canadá estará a la altura de las circunstancias”, dijo el ministro de Finanzas de Ottawa.

Canadá impone aranceles de represalia a productos estadounidenses, incluyendo acero y lácteos, mientras lanza un paquete de ayudas para sectores afectados por la guerra comercial con EE.UU. El gobierno busca proteger su mercado interno ante los gravámenes de Trump. Foto: REUTERS / Chris Tanouye.Canadá impone aranceles de represalia a productos estadounidenses, incluyendo acero y lácteos, mientras lanza un paquete de ayudas para sectores afectados por la guerra comercial con EE.UU. El gobierno busca proteger su mercado interno ante los gravámenes de Trump. Foto: REUTERS / Chris Tanouye.
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Canadá dio a conocer este martes los productos estadounidenses por valor de unos 27.600 millones de dólares canadienses (unos 20.000 millones de dólares estadounidenses) a los que aplicará aranceles de hasta el 50%.

Mirá tambiénEstados Unidos suspendió por tres días los aranceles del 50% a Canadá

También anunció un paquete de ayudas de 7.500 millones de dólares canadienses para trabajadores y empresas afectados por la guerra comercial con Estados Unidos.

Detalles de los nuevos gravámenes

Los nuevos gravámenes, que entrarán en vigor el 8 de septiembre, serán del 15%, 25% o 50%, dependiendo del producto, y reproducirán las tasas aplicadas por Washington a las mercancías canadienses, según anunció el Ministerio de Finanzas.

Al anunciar las medidas, el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, declaró que la guerra comercial declarada por EE.UU. contra el país "es un desafío sin precedentes".

"Pero Canadá estará a la altura del momento. Los canadienses estarán a la altura. Lo encararemos unidos", dijo.

FILE PHOTO: Canada’s Prime Minister Mark Carney speaks with the news media after he suspended trade negotiations with the United States, in Ottawa, Ontario, Canada August 22, 2026. REUTERS/Chris Tanouye/File PhotoLa medida canadiense, que afecta a exportaciones estadounidenses por 27.600 millones de dólares canadienses, busca contrarrestar los aranceles impuestos por Trump. Foto: REUTERS / Chris Tanouye.

Las represalias afectan a sectores como acero, productos lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, pasta y papel y electrónica. La extensa lista incluye además pescado y marisco, miel, quesos, frigoríficos, congeladores y muebles, algunos de ellos con gravámenes del 50 %.

Altos funcionarios canadienses señalaron que las represalias tienen como objetivo proteger el mercado canadiense y rechazaron la idea de que el listado de productos dada a conocer hoy esté pensado para dañar a determinados estados de EE.UU.

"Tasa por tasa"

Este martes, la Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló que Carney habló con los líderes de los principales partidos de la oposición para "proporcionarles la información de última hora sobre la respuesta del Gobierno a los injustificados aranceles de EE.UU.".

Los aranceles son una represalia "dólar por dólar y tasa por tasa" del Gobierno del primer ministro, Mark Carney, en respuesta a los nuevos aranceles estadounidenses sobre 27.600 millones de dólares canadienses en exportaciones, que entraron en vigor el pasado sábado.

Canadá es, junto con China, uno de los dos países que ha respondido con represalias arancelarias a los gravámenes impuestos por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Canadian Prime Minister Mark Carney shows a card given to him by Jagandeep Sodhi during a visit to Chalo FreshCo grocery store in Brampton, Ontario, Canada, June 5, 2026. REUTERS/Carlos Osorio TPX IMAGES OF THE DAYLos aranceles canadienses a productos de EE.UU. entrarán en vigor el 8 de septiembre, afectando exportaciones valoradas en 27.600 millones de dólares canadienses. Foto: REUTERS / Carlos Osorio.

La respuesta de Ottawa incluye 7.500 millones de dólares canadienses en nuevas ayudas, que se añaden a cerca de 25.000 millones movilizados durante los últimos 18 meses para hacer frente a las medidas comerciales estadounidenses.

El paquete incluye 1.500 millones adicionales para pequeñas y medianas empresas a través de las agencias regionales de desarrollo; una nueva línea de liquidez de 500 millones mediante el Banco de Desarrollo de Canadá (BDC); 2.000 millones para proyectos de inversión de empresas afectadas por los aranceles; y 3.500 millones destinados a trabajadores y empleadores.

Entre las medidas laborales figura la ampliación de varias flexibilidades temporales del seguro de desempleo, incluida la extensión de prestaciones para trabajadores de larga antigüedad, así como un nuevo programa para que las empresas puedan retener y recualificar profesionalmente a sus empleados.

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