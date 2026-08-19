El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión durante tres días de los aranceles del 50% que su gobierno había previsto aplicar a productos provenientes de Canadá.
Estados Unidos suspendió por tres días los aranceles del 50% a Canadá
Donald Trump anunció la suspensión temporal de los nuevos aranceles que iban a comenzar a aplicarse este miércoles. La decisión llegó después de una jornada de negociaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y mientras ambos países avanzan en un acuerdo que todavía debe ser formalizado.
La medida, que debía entrar en vigencia este miércoles, quedó en pausa luego de una serie de negociaciones entre Washington y Ottawa.
Trump comunicó la decisión a través de una publicación en su red social Truth Social y sostuvo que Estados Unidos y Canadá habían alcanzado un acuerdo, aunque aclaró que todavía resta completar la documentación correspondiente.
La suspensión permite, de esta manera, extender por algunos días las conversaciones entre ambos gobiernos.
El anuncio se produjo después de una jornada marcada por intensas negociaciones entre Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney. En los últimos días, ambos mandatarios habían mantenido dos conversaciones telefónicas mientras sus equipos trabajaban sobre las diferencias comerciales que mantienen a los dos países.
Trump anunció una pausa mientras avanzan las negociaciones
La aplicación de los nuevos aranceles representaba una nueva escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, dos países que mantienen una relación económica estrecha y de larga duración.
La decisión de suspenderlos durante tres días evita, por el momento, que el incremento arancelario entre en vigencia y abre un nuevo margen para que los negociadores intenten cerrar los puntos pendientes.
Trump afirmó que la medida se tomó debido a que ambos países habían alcanzado un acuerdo, aunque este todavía se encuentra sujeto a la finalización de los documentos. Por lo tanto, el anuncio no supone todavía la presentación de un acuerdo comercial definitivo con todos sus detalles.
La situación había generado expectativa en las últimas horas debido a la proximidad de la fecha prevista para la entrada en vigencia de los aranceles.
El primer ministro canadiense había confirmado que las negociaciones se encontraban en una etapa intensa. "Las negociaciones son muy intensas y delicadas", había señalado Carney horas antes del anuncio estadounidense, al remarcar que no era el momento de dar detalles públicamente sobre las conversaciones.
El intercambio entre ambos gobiernos se concentró en los últimos días en intentar evitar una nueva escalada comercial. La suspensión anunciada por Trump permite ahora que las conversaciones continúen durante el plazo establecido.
Canadá depende fuertemente del mercado estadounidense
La disputa comercial tiene particular importancia para Canadá debido al peso que tiene Estados Unidos como destino de sus exportaciones.
Según los últimos datos oficiales citados por Noticias Argentinas, más del 70% de las exportaciones de productos canadienses tienen como destino el mercado estadounidense. Esta fuerte dependencia convierte cualquier modificación en las condiciones de acceso al mercado norteamericano en un factor relevante para la economía canadiense.
Por ese motivo, la entrada en vigencia de aranceles del 50% hubiera supuesto una modificación significativa en las condiciones comerciales entre ambos países y una nueva instancia de tensión en una relación económica históricamente integrada.
La suspensión anunciada por Trump evita que ese escenario se concrete de manera inmediata, aunque deja abierta la incertidumbre sobre qué ocurrirá una vez finalizado el período de tres días.
El punto central ahora estará puesto en las negociaciones y en la posibilidad de que ambos gobiernos logren completar la documentación necesaria para formalizar el entendimiento anunciado por el presidente estadounidense.
Hasta el momento, Trump comunicó que existe un acuerdo, pero los detalles no fueron difundidos en la información oficial disponible al momento del anuncio.
Por eso, la pausa de los aranceles debe entenderse como una instancia provisional mientras continúan las conversaciones entre Washington y Ottawa.
La decisión también refleja el peso que adquirieron las negociaciones bilaterales durante las últimas jornadas. Trump y Carney mantuvieron dos conversaciones telefónicas en los días previos y sus equipos continuaron trabajando para encontrar una salida antes de que comenzara a regir la nueva carga arancelaria.
La relación comercial entre Estados Unidos y Canadá vuelve así a quedar atravesada por una negociación de último momento. Durante los próximos tres días, ambos gobiernos deberán avanzar en la documentación del acuerdo anunciado para determinar si finalmente se evita la aplicación de los aranceles del 50%.
Por ahora, la medida queda suspendida y la entrada en vigencia prevista para este miércoles no se producirá durante el período establecido por Trump.