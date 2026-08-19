Tensión comercial

Estados Unidos suspendió por tres días los aranceles del 50% a Canadá

Donald Trump anunció la suspensión temporal de los nuevos aranceles que iban a comenzar a aplicarse este miércoles. La decisión llegó después de una jornada de negociaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y mientras ambos países avanzan en un acuerdo que todavía debe ser formalizado.