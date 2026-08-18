El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Irán al publicar este martes en Truth Social un mapa del Estrecho de Ormuz bajo el título “New U.S. Territory” (“Nuevo territorio de Estados Unidos”).
Trump publicó un mapa del Estrecho de Ormuz como “nuevo territorio de Estados Unidos”
El presidente de EEUU publicó un mapa que presenta al Estrecho de Ormuz como “nuevo territorio de Estados Unidos” y elevó la tensión con Irán en Medio Oriente.
La imagen, que muestra el estratégico paso marítimo entre Irán y Omán, fue difundida mientras continúa la crisis entre Washington y Teherán y crece la disputa por el control de una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y gas.
Trump insiste con el control de Ormuz
La publicación retoma una amenaza que Trump había formulado el viernes 14 de agosto, cuando aseguró que, una vez que Estados Unidos terminara de “derrotar” a Irán, declararía el Estrecho de Ormuz como territorio estadounidense. Días después, un funcionario de la Casa Blanca había señalado que el mandatario estaba bromeando.
Sin embargo, Trump volvió a plantear la posibilidad el lunes y este martes difundió directamente el mapa con la denominación de “Nuevo territorio de Estados Unidos”. Más tarde afirmó que no existen conversaciones previstas con Irán y sostuvo que el bloqueo naval estadounidense continúa vigente.
La respuesta de Irán
La reacción iraní no tardó en llegar. El viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, cuestionó la afirmación de Trump y advirtió que su postura sobre el Estrecho de Ormuz será “corregida” o será Irán quien “corrija” esa posición.
La disputa tiene además una dimensión jurídica. El Estrecho de Ormuz es una vía marítima internacional situada entre las aguas territoriales de Irán y Omán, y su régimen de navegación está vinculado a las normas del derecho internacional del mar. Una declaración unilateral de Estados Unidos no convierte el estrecho en territorio estadounidense.
Por qué Ormuz es clave para el mundo
El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y constituye un punto estratégico para el comercio energético mundial. La disputa por su funcionamiento ya repercute sobre el tránsito de buques y los precios internacionales del petróleo.
Con las negociaciones entre Washington y Teherán estancadas y ambas partes sosteniendo posiciones enfrentadas sobre el control del paso marítimo, la nueva publicación de Trump agrega un nuevo foco de tensión a la crisis de Medio Oriente.