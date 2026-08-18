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Trump publicó un mapa del Estrecho de Ormuz como “nuevo territorio de Estados Unidos”

El presidente de EEUU publicó un mapa que presenta al Estrecho de Ormuz como “nuevo territorio de Estados Unidos” y elevó la tensión con Irán en Medio Oriente.

Trump publicó la polémica imagen este martes en Truth Social.Trump publicó la polémica imagen este martes en Truth Social.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Irán al publicar este martes en Truth Social un mapa del Estrecho de Ormuz bajo el título “New U.S. Territory” (“Nuevo territorio de Estados Unidos”).

La publicación de Trump.La publicación de Trump.

La imagen, que muestra el estratégico paso marítimo entre Irán y Omán, fue difundida mientras continúa la crisis entre Washington y Teherán y crece la disputa por el control de una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y gas.

Trump insiste con el control de Ormuz

La publicación retoma una amenaza que Trump había formulado el viernes 14 de agosto, cuando aseguró que, una vez que Estados Unidos terminara de “derrotar” a Irán, declararía el Estrecho de Ormuz como territorio estadounidense. Días después, un funcionario de la Casa Blanca había señalado que el mandatario estaba bromeando.

U.S. President Donald Trump speaks as he hosts 16-year-old lifeguard Ryder Williams, who saved a child off the coast of Santa Cruz, California, last month, Nathaniel Rai, the child saved by Williams, and Nathaniel's family members in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., August 17, 2026. REUTERS/Kylie CooperLa nueva publicación de Trump agrega un nuevo foco de tensión a la crisis de Medio Oriente.

Sin embargo, Trump volvió a plantear la posibilidad el lunes y este martes difundió directamente el mapa con la denominación de “Nuevo territorio de Estados Unidos”. Más tarde afirmó que no existen conversaciones previstas con Irán y sostuvo que el bloqueo naval estadounidense continúa vigente.

La respuesta de Irán

La reacción iraní no tardó en llegar. El viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, cuestionó la afirmación de Trump y advirtió que su postura sobre el Estrecho de Ormuz será “corregida” o será Irán quien “corrija” esa posición.

Mirá tambiénTrump exigió la rendición de Irán y amenazó con bombardear Omán por el estrecho de Ormuz

La disputa tiene además una dimensión jurídica. El Estrecho de Ormuz es una vía marítima internacional situada entre las aguas territoriales de Irán y Omán, y su régimen de navegación está vinculado a las normas del derecho internacional del mar. Una declaración unilateral de Estados Unidos no convierte el estrecho en territorio estadounidense.

Por qué Ormuz es clave para el mundo

El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y constituye un punto estratégico para el comercio energético mundial. La disputa por su funcionamiento ya repercute sobre el tránsito de buques y los precios internacionales del petróleo.

Con las negociaciones entre Washington y Teherán estancadas y ambas partes sosteniendo posiciones enfrentadas sobre el control del paso marítimo, la nueva publicación de Trump agrega un nuevo foco de tensión a la crisis de Medio Oriente.

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