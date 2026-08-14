El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió declarar el Estrecho de Ormuz un territorio estadounidense, mientras continúa la tensión en Medio Oriente con Irán.
Trump prometió declarar el estrecho de Ormuz un territorio de Estados Unidos
El presidente estadounidense escaló en la disputa con Irán. El Golfo Pérsico sigue siendo el foco de la discusión, adjudicándose ahora el bloqueo marítimo.
Fue este viernes durante un mitín en Nueva York mientras Irán y EE.UU. chocan por el control de esta vía marítima clave que continúa bloqueada.
Las frases de Trump
"Después de terminar de derrotar a Irán, que está siendo muy mal derrotado, muy pronto declararé el Estrecho de Ormuz un territorio de Estados Unidos", dijo el presidente.
“Tenemos el bloqueo”, le dijo Trump a una multitud en un mitin en el condado de Nassau. “Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos”.
“No tienen el control. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro, y en algún momento, quizá hagan algo, y entonces quedan hechos añicos”, dijo Trump a los periodistas el miércoles. “Ahora mismo, estamos en una muy buena posición”.
Irán dice que no reabrirá el estrecho por completo hasta que Estados Unidos cumpla sus condiciones.
Trump, sin embargo, ha insistido repetidamente en que el estrecho —por el que fluye petróleo desde países como Arabia Saudita e Irak hacia el resto del mundo— está bajo control de EE.UU.
Sanciones “sin precedentes”
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó el jueves que su país aplicará contra Irán medidas que "nunca se han visto" antes. "Estén atentos a los próximos anuncios de la semana que viene, porque vamos a aplicar medidas como nunca antes se han visto en la historia del aislamiento económico de un país", dijo Bessent en una entrevista con el programa "Rob Schmitt Tonight" de Newsmax.
Bessent señaló que Washington está intensificando una campaña financiera contra Teherán iniciada después de que el presidente Donald Trump restableciera el año pasado su política de "máxima presión" y que se intensificó tras el inicio de las operaciones militares contra Irán en febrero.
Añadió que el Departamento del Tesoro ha dirigido sus acciones contra "cuentas bancarias, billeteras de criptomonedas y activos iraníes en todo el mundo", además de cortar los pagos tanto a los dirigentes del Gobierno iraní como al propio Estado.
Bessent hizo referencia a la "Operación Furia Épica", la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero, y señaló que el Departamento del Tesoro está pasando ahora a lo que calificó como una "Furia Económica".
El Departamento del Tesoro aplicará una combinación de aislamiento económico y el mantenimiento del bloqueo del estrecho de Ormuz, afirmó Bessent.