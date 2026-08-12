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Trump reorganiza su equipo de comunicación: Karoline Leavitt dejará la Casa Blanca a fin de mes

La portavoz presidencial dejará el cargo para pasar más tiempo con su familia. Donald Trump confirmó que seguirá vinculada como asesora externa de su administración.

Leavitt se convirtió en la persona más joven en ocupar el cargo de portavoz presidencial. Foto: ReutersLeavitt se convirtió en la persona más joven en ocupar el cargo de portavoz presidencial. Foto: Reuters
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Karoline Leavitt dejará su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca a finales de agosto. La salida fue anunciada este miércoles por el presidente Donald Trump y significará una reorganización dentro del equipo de comunicación presidencial.

La funcionaria, de 28 años, explicó que tomó la decisión para dedicar más tiempo a sus hijos pequeños y a su familia. Trump respaldó públicamente su determinación y destacó el lugar que ocupó dentro de su círculo de confianza.

“Una de mis asesoras de mayor confianza”

Trump definió a Leavitt como “una de mis asesoras de mayor confianza” y señaló que comprende y respeta los motivos personales que llevaron a su salida de la administración.

U.S. President Donald Trump speaks to members of the media after disembarking Air Force One at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., August 11, 2026. REUTERS/Kylie CooperDonald Trump confirmó que la funcionaria continuará trabajando como asesora externa. Foto: Reuters

El mandatario confirmó además que la actual portavoz continuará vinculada al oficialismo como asesora externa y mantendrá un papel dentro del espacio republicano de cara a las elecciones legislativas de medio término.

Por el momento, la Casa Blanca no anunció quién ocupará el puesto una vez que Leavitt complete formalmente su salida a finales de este mes.

La secretaria de prensa más joven

Leavitt hizo historia al convertirse en la persona más joven en ocupar la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. Había asumido con 27 años al inicio del segundo mandato de Trump.

Antes había trabajado como portavoz de la campaña presidencial republicana, ocupó funciones durante la primera administración de Trump y también fue directora de comunicaciones de la congresista Elise Stefanik.

(260325) -- WASHINGTON D.C., 25 marzo, 2026 (Xinhua) -- La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, gesticula durante una rueda de prensa, en Washington D.C., Estados Unidos, el 25 de marzo de 2026. El presidente estadounidense Donald Trump "desatará el infierno" si Irán se niega a llegar a un acuerdo sobre la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán, declaró el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. (Xinhua/Li Yuanqing) (da) (vf)Karoline Leavitt dejará la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca a finales de agosto. Foto: Xinhua

En 2022, además, fue candidata a la Cámara de Representantes por New Hampshire, aunque perdió frente al demócrata Chris Pappas.

Un perfil cercano a Trump

Durante su paso por la Casa Blanca, Leavitt se convirtió en una de las principales voces públicas de la administración y sostuvo una línea de defensa permanente de las políticas presidenciales ante la prensa.

También impulsó cambios en la relación con los medios, con mayor apertura a periodistas independientes, podcasters y creadores de contenido dentro de la sala de conferencias.

Su salida se produce a menos de tres meses de las elecciones de medio término, una instancia central para definir la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Trump.

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