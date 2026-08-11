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Trump exigirá a Irán una compensación por las víctimas de sus conflictos

El mandatario estadounidense cuestionó los reclamos de Teherán y anticipó que sus representantes plantearán nuevas exigencias en cualquier diálogo futuro, en medio de las tensiones generadas por los enfrentamientos de los últimos meses.

Trump indicó que también exigirá “una compensación a Irán”. Trump indicó que también exigirá “una compensación a Irán”.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país también reclamará una compensación económica a Irán y señaló que ordenó a sus representantes plantear esa exigencia en cualquier negociación futura entre ambas partes, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El mandatario estadounidense se refirió al tema a través de una publicación en Truth Social, luego de conocer declaraciones en las que representantes de la República Islámica habrían planteado la posibilidad de solicitar una compensación por los daños sufridos durante el conflicto militar de los últimos cinco meses.

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El reclamo de Irán

Trump sostuvo que tomó conocimiento de que funcionarios iraníes están reclamando una compensación por los perjuicios provocados durante el enfrentamiento. Sin embargo, aseguró que esa cuestión no había sido mencionada durante las negociaciones o reuniones mantenidas previamente.

Members of security forces inspect the site of a deadly car bomb attack near the southern port city of Aden, Yemen, January 21, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY“Exigiré una compensación por todas las personas que ha matado o herido de gravedad”, aseguró.

El presidente estadounidense calificó el planteo como “una idea interesante”, aunque dejó en claro que, en caso de retomarse las conversaciones, Washington también formulará sus propios reclamos.

En ese sentido, Trump afirmó que Estados Unidos exigirá una compensación a Irán por las personas que, según su acusación, fueron asesinadas o resultaron gravemente heridas en ataques con bombas al costado de caminos y en otros conflictos.

La acusación de Estados Unidos

En una segunda publicación realizada poco después, Trump amplió sus cuestionamientos contra el Gobierno iraní y sostuvo que el país debe asumir responsabilidad por los daños y las muertes que, según afirmó, fueron provocados en distintos escenarios de Medio Oriente.

U.S. President Donald Trump walks at Newark Liberty International Airport as he travels en route to Trump National Golf Club Bedminster, in Newark, New Jersey, U.S., August 7, 2026. REUTERS/Elizabeth FrantzTrump comentó que “Irán debe ser responsable de los daños y las muertes infligidas".

El mandatario mencionó específicamente a Líbano, Siria, Yemen y Gaza entre los territorios afectados.

De esta manera, Trump vinculó cualquier eventual negociación futura con Irán a la discusión sobre las consecuencias de los conflictos en los que responsabiliza a Teherán por los daños y las víctimas.

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