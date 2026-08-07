Política migratoria

Trump firmó nuevas órdenes ejecutivas para limitar el "turismo de nacimiento" en Estados Unidos

El presidente estadounidense anunció dos nuevas medidas orientadas a restringir el acceso a la ciudadanía por nacimiento en casos específicos. La iniciativa reabre un debate jurídico y migratorio que ya había llegado a la Corte Suprema y que, según especialistas, volverá a enfrentar desafíos en los tribunales.