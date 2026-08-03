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Trump lanzó un ultimátum a Irán: “Acuerdo o rendición total”

El presidente de Estados Unidos aseguró que mantendrá el bloqueo naval hasta alcanzar un entendimiento. Teherán negó que existan negociaciones directas con Washington.

Donald Trump aseguró que el bloqueo naval continuará mientras no exista un acuerdo con Irán. Foto: ReutersDonald Trump aseguró que el bloqueo naval continuará mientras no exista un acuerdo con Irán. Foto: Reuters
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Donald Trump volvió a elevar la presión sobre Irán y advirtió que el bloqueo naval estadounidense continuará hasta que Teherán acepte un “acuerdo o una rendición total”.

El mensaje se conoció después de que el gobierno iraní negara mantener negociaciones con Washington, a pesar de que la Casa Blanca había informado sobre contactos destinados a abordar el programa nuclear y la situación en el estrecho de Ormuz.

Versiones cruzadas sobre el diálogo

Trump sostuvo que las conversaciones se desarrollan a pedido de Irán y cuentan con el respaldo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros países de la región.

U.S. President Donald Trump speaks to the media aboard Air Force One en route to Joint Base Andrews, in Maryland, U.S., August 2, 2026. REUTERS/Daniel HeuerTeherán negó mantener negociaciones directas con Washington sobre su programa nuclear. Foto: Reuters

“Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene Irán para firmar un buen documento”, declaró el mandatario estadounidense ante periodistas en el Despacho Oval.

Teherán, en cambio, afirmó que los únicos contactos vigentes se mantienen con Omán y están relacionados con la gestión del estrecho de Ormuz.

El bloqueo sobre Irán

El presidente norteamericano aseguró que la Marina de Estados Unidos controla completamente esa ruta estratégica y que el bloqueo seguirá vigente mientras no exista un entendimiento.

“Nada llega a Irán, a menos que queramos que llegue, y nada llegará, a menos que se logre un acuerdo o una rendición total”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

FILE PHOTO: Vessels in the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, August 3, 2026. REUTERS/Stringer/File PhotoEl estrecho de Ormuz es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo. Foto: Reuters

El estrecho de Ormuz es uno de los principales corredores del comercio energético mundial y se convirtió en uno de los puntos centrales de la disputa entre ambos países.

El programa nuclear

Trump afirmó que cualquier acuerdo deberá incluir compromisos sobre Ormuz y el programa nuclear iraní. Desde el inicio del conflicto, Washington sostiene que las operaciones militares buscan impedir que Teherán desarrolle capacidad nuclear con fines bélicos.

Irán rechaza esa acusación y mantiene que su programa tiene objetivos exclusivamente civiles. Pese a los ataques estadounidenses, conserva capacidad para lanzar misiles y drones contra objetivos militares y diplomáticos en la región.

Cinco meses de conflicto

Estados Unidos e Israel iniciaron las hostilidades contra Irán el 28 de febrero. Desde entonces, Trump alternó advertencias sobre nuevos bombardeos con anuncios de posibles negociaciones.

Los ataques contra embarcaciones en Ormuz y la militarización de la zona afectaron el transporte de petróleo y aumentaron la tensión sobre los mercados energéticos internacionales.

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