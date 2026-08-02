El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su gobierno decidió suspender temporalmente una nueva ofensiva militar contra Irán con el objetivo de abrir una instancia de negociación.
Trump anunció que Estados Unidos aplaza una nueva ofensiva contra Irán
El presidente estadounidense afirmó que decidió postergar un ataque militar previsto contra Irán tras gestiones de países de Medio Oriente que buscan una salida diplomática. La suspensión dependerá de que avance un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho de Ormuz.
Según explicó, la decisión responde a pedidos formulados por aliados de Washington en Medio Oriente, que consideran posible alcanzar un acuerdo para reducir la tensión regional y evitar una nueva escalada del conflicto.
La decisión de Trump y las condiciones para evitar un nuevo ataque
El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, donde Trump sostuvo que ordenó detener un ataque que ya estaba planificado mientras continúan las gestiones diplomáticas.
No obstante, aclaró que la suspensión no implica un cambio definitivo de estrategia y advirtió que Estados Unidos mantiene la capacidad de retomar las operaciones militares si las conversaciones no prosperan.
El mandatario aseguró que la propuesta de negociación contempla dos objetivos centrales: que Irán limite de manera verificable su programa nuclear y que vuelva a habilitarse plenamente el tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.
El cierre parcial de ese paso ha generado preocupación entre los mercados internacionales por el impacto sobre el abastecimiento energético y los precios del crudo.
Trump indicó que la decisión fue tomada luego de mantener conversaciones con dirigentes de la región, entre ellos el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien insistió en la necesidad de privilegiar el diálogo antes que una nueva ofensiva militar.
Según el presidente estadounidense, otros gobiernos de Medio Oriente también transmitieron la conveniencia de otorgar más tiempo a las negociaciones.
En ese contexto, el jefe de la Casa Blanca afirmó que Israel acompaña la búsqueda de una salida negociada, aunque mantiene su disposición a actuar militarmente si considera que Irán continúa avanzando en el desarrollo de capacidades nucleares o misilísticas.
Hasta el momento, el gobierno israelí no emitió una confirmación oficial sobre ese respaldo en los términos expresados por Trump.
Un conflicto que mantiene en alerta a la región
La decisión de aplazar el ataque se produce en medio de un conflicto que lleva varios meses y que ha incrementado la tensión en gran parte de Medio Oriente.
Las operaciones militares, los ataques contra embarcaciones comerciales y las amenazas cruzadas entre Washington, Teherán e Israel han generado preocupación por el riesgo de una expansión regional de las hostilidades.
Desde Teherán, las autoridades iraníes rechazaron las acusaciones sobre el desarrollo de un programa destinado a fabricar armas nucleares y reiteraron que sus actividades tienen fines civiles.
Al mismo tiempo, elevaron el nivel de alerta de sus fuerzas armadas y advirtieron que responderán a cualquier nueva acción militar que afecte su territorio o sus intereses estratégicos.
Funcionarios iraníes también comunicaron a varios países de la región que cualquier participación directa en una eventual ofensiva estadounidense podría derivar en represalias sobre instalaciones energéticas o infraestructura estratégica.
Estas advertencias incrementaron la preocupación entre los principales productores de petróleo del Golfo Pérsico y reforzaron las gestiones diplomáticas para contener el conflicto.
Mientras tanto, representantes de Estados Unidos continúan trabajando en un eventual entendimiento con Irán. De acuerdo con información difundida por la administración estadounidense, las conversaciones buscan establecer mecanismos que permitan reducir las tensiones, garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y avanzar hacia un esquema que limite el programa nuclear iraní bajo supervisión internacional.
El componente económico también pesa en la estrategia de Washington. La inestabilidad en la principal ruta de exportación de hidrocarburos del Golfo provocó fuertes fluctuaciones en los mercados energéticos durante las últimas semanas, con aumentos en el precio internacional del petróleo y preocupación por el impacto que un conflicto prolongado podría tener sobre la economía global.