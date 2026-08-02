Lugar a una negociación

Trump anunció que Estados Unidos aplaza una nueva ofensiva contra Irán

El presidente estadounidense afirmó que decidió postergar un ataque militar previsto contra Irán tras gestiones de países de Medio Oriente que buscan una salida diplomática. La suspensión dependerá de que avance un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho de Ormuz.