#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Crece la tensión en el Golfo Pérsico

Un petrolero fue atacado con un proyectil frente a las costas de Omán

La embarcación sufrió daños en la sala de máquinas tras ser alcanzada por un objeto no identificado a escasos kilómetros de la costa omaní. El incidente ocurre en un escenario de máxima fricción entre Estados Unidos e Irán, que ya provocó un desplome drástico en la navegación por una de las arterias petroleras más importantes del planeta.

Atacan un petrolero cerca de Omán mientras el tráfico marítimo en Ormuz cae un 77% por el bloqueo de IránAtacan un petrolero cerca de Omán mientras el tráfico marítimo en Ormuz cae un 77% por el bloqueo de Irán
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un petrolero fue alcanzado por un "proyectil desconocido" mientras navegaba frente a las costas de Omán, según confirmó la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). El incidente ocurre en un momento crítico, marcado por la creciente disputa entre Estados Unidos e Irán por el control operativo del estrecho de Ormuz.

La nave afectada reportó que el impacto provocó averías directas en la sala de máquinas. No obstante, las autoridades marítimas precisaron que no se registraron víctimas ni heridos entre la tripulación.

Mirá tambiénEl aeropuerto de Maiquetía reabrirá sus operaciones para vuelos de carga

El ataque tuvo lugar a unos 20 kilómetros de la ciudad costera de Lima, una ubicación estratégica situada en la entrada misma del angosto paso marítimo.

El bloqueo iraní paraliza una arteria clave para el petróleo global

El suceso se produce en el marco del recrudecimiento de las hostilidades entre Washington y Teherán. Desde el pasado 7 de julio, el régimen iraní restableció restricciones a la navegación en Ormuz, alegando que aplicará "derechos de paso" a las embarcaciones comerciales y forzando a los buques a transitar exclusivamente por la ruta adyacente a sus costas.

Mirá tambiénPetro viaja a Cuba en su última visita oficial como presidente y ratifica su respaldo al régimen de La Habana

La medida ha tenido un impacto demoledor sobre el comercio internacional de hidrocarburos.

A vessel at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, July 23, 2026. REUTERS/StringerAtacan un petrolero cerca de Omán mientras el tráfico marítimo en Ormuz cae un 77% por el bloqueo de Irán

Según datos de la plataforma especializada de seguimiento marítimo Kpler, el flujo de embarcaciones por la zona ha sufrido un colapso sin precedentes en las últimas semanas.

Cae un 77% el tráfico de buques en el estrecho

Las cifras confirman la parálisis casi total de la vía. "Las travesías por el estrecho de Ormuz disminuyeron un 77% en un solo día, reduciéndose a apenas cinco buques, todos ellos concentrados bajo el esquema fijado por la medida unilateral iraní", detalló la consultora Kpler.

A vessel at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam,Oman, July 14, 2026. REUTERS/StringerAtacan un petrolero cerca de Omán mientras el tráfico marítimo en Ormuz cae un 77% por el bloqueo de Irán

A la espera de que se esclarezca el origen y la autoría del proyectil que dañó al petrolero, la comunidad internacional observa con alarma este nuevo incidente, que amenaza con encarecer aún más los costos logísticos y desatar una escalada de consecuencias impredecibles para los mercados energéticos globales.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Medio Oriente
Irán
Combustibles

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro