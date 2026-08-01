Crece la tensión en el Golfo Pérsico

Un petrolero fue atacado con un proyectil frente a las costas de Omán

La embarcación sufrió daños en la sala de máquinas tras ser alcanzada por un objeto no identificado a escasos kilómetros de la costa omaní. El incidente ocurre en un escenario de máxima fricción entre Estados Unidos e Irán, que ya provocó un desplome drástico en la navegación por una de las arterias petroleras más importantes del planeta.