Un petrolero fue alcanzado por un "proyectil desconocido" mientras navegaba frente a las costas de Omán, según confirmó la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). El incidente ocurre en un momento crítico, marcado por la creciente disputa entre Estados Unidos e Irán por el control operativo del estrecho de Ormuz.
Un petrolero fue atacado con un proyectil frente a las costas de Omán
La embarcación sufrió daños en la sala de máquinas tras ser alcanzada por un objeto no identificado a escasos kilómetros de la costa omaní. El incidente ocurre en un escenario de máxima fricción entre Estados Unidos e Irán, que ya provocó un desplome drástico en la navegación por una de las arterias petroleras más importantes del planeta.
La nave afectada reportó que el impacto provocó averías directas en la sala de máquinas. No obstante, las autoridades marítimas precisaron que no se registraron víctimas ni heridos entre la tripulación.
El ataque tuvo lugar a unos 20 kilómetros de la ciudad costera de Lima, una ubicación estratégica situada en la entrada misma del angosto paso marítimo.
El bloqueo iraní paraliza una arteria clave para el petróleo global
El suceso se produce en el marco del recrudecimiento de las hostilidades entre Washington y Teherán. Desde el pasado 7 de julio, el régimen iraní restableció restricciones a la navegación en Ormuz, alegando que aplicará "derechos de paso" a las embarcaciones comerciales y forzando a los buques a transitar exclusivamente por la ruta adyacente a sus costas.
La medida ha tenido un impacto demoledor sobre el comercio internacional de hidrocarburos.
Según datos de la plataforma especializada de seguimiento marítimo Kpler, el flujo de embarcaciones por la zona ha sufrido un colapso sin precedentes en las últimas semanas.
Cae un 77% el tráfico de buques en el estrecho
Las cifras confirman la parálisis casi total de la vía. "Las travesías por el estrecho de Ormuz disminuyeron un 77% en un solo día, reduciéndose a apenas cinco buques, todos ellos concentrados bajo el esquema fijado por la medida unilateral iraní", detalló la consultora Kpler.
A la espera de que se esclarezca el origen y la autoría del proyectil que dañó al petrolero, la comunidad internacional observa con alarma este nuevo incidente, que amenaza con encarecer aún más los costos logísticos y desatar una escalada de consecuencias impredecibles para los mercados energéticos globales.