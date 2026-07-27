Gianni Infantino publicó una extensa reflexión una semana después de la finalización del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El presidente de la FIFA destacó la convocatoria del torneo y respondió a las críticas formuladas contra la organización.
Infantino defendió el Mundial 2026 y respondió a las críticas: “Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”
El presidente de la FIFA destacó la organización, la seguridad y la convocatoria de la Copa del Mundo. Además, rechazó las teorías conspirativas y defendió las decisiones disciplinarias.
“Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”, expresó el dirigente en un texto difundido en el sitio oficial de la entidad. También apuntó contra quienes, según sostuvo, difundieron “odio y rumores falsos” durante la competencia.
La defensa de la organización
Infantino aseguró que la FIFA trabajó para ofrecer “el mejor espectáculo del mundo” y afirmó que los responsables del torneo recorrieron las ciudades anfitrionas para mantener el contacto con los aficionados.
El dirigente señaló que siete millones de personas de más de 200 países asistieron a los partidos celebrados en 16 ciudades. Además, sostuvo que el campeonato transcurrió sin episodios de violencia ni incidentes de seguridad.
Respuesta a las críticas
El titular de la FIFA cuestionó los comentarios negativos y las teorías conspirativas surgidas durante y después de la Copa del Mundo, que terminó con España como campeona.
“A aquellos que, detrás de sus plumas y papeles, detrás de sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que nosotros estamos en primera línea organizando y trabajando”, escribió.
Las polémicas arbitrales
Infantino también se refirió a los cuestionamientos por decisiones arbitrales y disciplinarias, entre ellas el caso del estadounidense Folarin Balogun, cuya tarjeta roja fue revisada antes del encuentro de octavos de final frente a Bélgica.
El presidente sostuvo que las sanciones discutidas y las posteriores decisiones de no suspender a determinados jugadores también ocurren en las principales ligas del mundo. “Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican”, manifestó.
El ingreso de Irán a Estados Unidos
Otro de los puntos destacados fue la participación de Irán en territorio estadounidense en medio del conflicto entre ambos países. Infantino afirmó que el seleccionado y sus aficionados pudieron ingresar sin incidentes.
“El fútbol se trata de paz. No se trata de política. El fútbol se trata de unidad, no de división”, indicó. También señaló que se otorgaron visas a delegaciones de países atravesados por problemas sanitarios, sociales y políticos.
El reconocimiento a los anfitriones
Infantino agradeció a los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos, así como a las fuerzas de seguridad, los trabajadores de la FIFA y los voluntarios que participaron de la organización.
El dirigente también destacó la presencia de figuras de la música, el cine, el entretenimiento y el deporte, y afirmó que miles de millones de personas siguieron la competencia desde distintos lugares del mundo.
El mensaje final
En el cierre de la publicación, Infantino pidió a quienes critican a la FIFA que reflexionen sobre el alcance social del fútbol y sobre las emociones generadas durante el torneo.
“Como presidente de la FIFA, me siento increíblemente orgulloso de haber contribuido, aunque sea mínimamente, a este evento”, concluyó el dirigente.