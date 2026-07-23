Gianni Infantino envió una carta a Claudio “Chiqui” Tapia para felicitar a la Selección argentina por la medalla de plata obtenida en el Mundial 2026. El mensaje fue difundido por la Asociación del Fútbol Argentino a través de sus canales oficiales.
La carta de Gianni Infantino a la Selección argentina por el subcampeonato
El presidente de la FIFA felicitó a Claudio Tapia, Lionel Scaloni, los jugadores y los hinchas por el subcampeonato conseguido en el Mundial 2026.
Argentina perdió por 1-0 frente a España en la final disputada el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey. El encuentro se resolvió durante el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres.
El reconocimiento de la FIFA
“Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino”, expresó Infantino en la carta dirigida al presidente de la AFA.
El titular de la FIFA describió al torneo como una celebración marcada por partidos destacados, la aparición de nuevas figuras y el acompañamiento de los hinchas en los estadios.
El aporte de la Selección
Infantino sostuvo que la actuación de la Albiceleste contribuyó de manera decisiva al desarrollo de una edición que captó la atención de millones de seguidores en diferentes países.
También le pidió a Tapia que transmitiera sus felicitaciones a los jugadores, al entrenador Lionel Scaloni, los integrantes de los cuerpos técnico y médico y los aficionados que alentaron al seleccionado durante la competencia.
Trabajo y compromiso
El dirigente destacó que los resultados deportivos son producto del trabajo constante, la profesionalidad, la atención a los detalles, la pasión y el compromiso de quienes integran una delegación.
“Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino”, indicó en uno de los pasajes de la misiva.
El cierre del mensaje
Infantino concluyó la carta con sus deseos para las próximas competencias de la AFA y expresó su intención de reencontrarse pronto con Tapia.
El documento lleva la firma del presidente de la FIFA y fue publicado íntegramente por la entidad que conduce el fútbol argentino.