Claudio "Chiqui" Tapia compartió este miércoles una extensa carta dirigida a los argentinos tras la derrota de la Selección frente a España en la final del Mundial 2026. El presidente de la AFA destacó el esfuerzo del plantel, pidió acompañar al equipo y rechazó las versiones que, según afirmó, buscan "desestabilizar".
Chiqui Tapia pidió respaldar a la Selección y apuntó contra las "mentiras" tras la final del Mundial
El presidente de la AFA publicó una carta abierta luego del subcampeonato en el Mundial 2026. Reconoció la superioridad de España, defendió al plantel y cuestionó las versiones que circularon en los últimos días.
El mensaje fue publicado en sus redes sociales, en un contexto marcado por las teorías surgidas tras la definición del torneo y por distintas acusaciones que involucraron al dirigente en Estados Unidos.
"España fue superior"
En el inicio de la carta, Tapia reconoció el mérito del campeón mundial y sostuvo que las derrotas también forman parte del deporte.
"No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias", escribió.
El respaldo al plantel
El titular de la AFA destacó el recorrido de la Selección durante la Copa del Mundo y pidió valorar el trabajo realizado por jugadores, cuerpo técnico y colaboradores.
"Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible", expresó.
El mensaje sobre las teorías
Uno de los pasajes más resonantes de la publicación estuvo dirigido a las versiones y especulaciones que se multiplicaron después de la final.
"Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol", afirmó Tapia.
El dirigente también sostuvo que el compromiso y el esfuerzo del seleccionado deben estar por encima de las polémicas surgidas en los últimos días.