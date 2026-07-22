En medio de la investigación

Chiqui Tapia pidió respaldar a la Selección y apuntó contra las "mentiras" tras la final del Mundial

El presidente de la AFA publicó una carta abierta luego del subcampeonato en el Mundial 2026. Reconoció la superioridad de España, defendió al plantel y cuestionó las versiones que circularon en los últimos días.