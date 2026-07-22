La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió este martes las versiones periodísticas que afirmaban que la Justicia de Estados Unidos había incautado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos al presidente Claudio "Chiqui" Tapia y a otros dirigentes antes del regreso de la Selección argentina.
La AFA negó que la Justicia de Estados Unidos haya incautado celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes
La Asociación del Fútbol Argentino rechazó las versiones difundidas en las últimas horas y aseguró que ni Claudio Tapia ni Pablo Toviggino fueron citados a declarar o sometidos al secuestro de dispositivos electrónicos.
A través de un comunicado oficial, la entidad sostuvo que la información difundida es "absolutamente falsa" y aclaró que el documento judicial mencionado en esas publicaciones no está dirigido a autoridades de la AFA.
Qué explicó la AFA
Según la institución, la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida corresponde a un tercero, quien fue convocado a comparecer ante un Gran Jurado y, eventualmente, aportar documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas dirigentes de la AFA.
En ese sentido, el organismo remarcó que Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino no fueron citados a declarar ni recibieron requerimientos judiciales personales.
Niegan el secuestro de dispositivos
El comunicado también rechazó las versiones que indicaban que las autoridades estadounidenses habían incautado teléfonos celulares o computadoras pertenecientes a los dirigentes.
"La citación no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad", expresó la entidad.
Advertencia a los medios
La AFA sostuvo que la difusión de información incorrecta afecta la imagen de las personas y de la institución, por lo que pidió a los medios de comunicación verificar el contenido de los documentos judiciales antes de publicar información.
Además, informó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales frente a la difusión de datos que considere falsos o manifiestamente engañosos y que puedan perjudicar a la institución o a sus autoridades.