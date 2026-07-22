Comunicado oficial

La AFA negó que la Justicia de Estados Unidos haya incautado celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes

La Asociación del Fútbol Argentino rechazó las versiones difundidas en las últimas horas y aseguró que ni Claudio Tapia ni Pablo Toviggino fueron citados a declarar o sometidos al secuestro de dispositivos electrónicos.