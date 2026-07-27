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Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial anunció su retiro definitivo

La Federación Eslovena de Fútbol confirmó la decisión y destacó una trayectoria marcada por grandes partidos, reconocimientos internacionales y momentos históricos.

Slavko Vincic dirigió la final del Mundial antes de anunciar su retiro. Crédito: REUTERS.Slavko Vincic dirigió la final del Mundial antes de anunciar su retiro. Crédito: REUTERS.
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El árbitro esloveno Slavko Vincic anunció su retiro definitivo del arbitraje profesional apenas una semana después de haber dirigido la final de la Copa del Mundo.

La decisión fue confirmada oficialmente este lunes por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS), que publicó un comunicado en su sitio web para informar el cierre de la carrera del juez internacional.

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Trayectoria

“Una semana después de la final de la Copa del Mundo, Slavko Vincic puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte”, señaló la entidad eslovena en su comunicado.

Desde la federación destacaron que la designación para dirigir el partido decisivo en Estados Unidos significó un reconocimiento a su trayectoria y consolidó su lugar entre los árbitros más importantes de su país.

Con esta decisión, Vincic deja la actividad luego de alcanzar uno de los máximos logros para un árbitro: estar al frente del encuentro que definió el torneo más importante del fútbol mundial.

Reconocimientos

El cierre de la carrera del árbitro estuvo acompañado por importantes distinciones. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo eligió como el mejor árbitro del Mundial 2026, resaltando su manejo disciplinario y su desempeño durante la competencia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Enzo Fernandez reacts after being shown a red card by referee Slavko Vincic REUTERS/Mike SegarSu despedida llegó tras años de presencia en escenarios internacionales.

La organización destacó las características de su arbitraje, basado en el control del juego y la toma de decisiones en partidos de máxima exigencia.

Una carrera marcada por grandes finales

Vincic, árbitro internacional desde 2010, tuvo una extensa trayectoria con presencia en algunos de los partidos más importantes del fútbol europeo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi remonstrates with referee Slavko Vincic REUTERS/Lee SmithEl juez esloveno cerró una carrera con grandes partidos internacionales. Crédito: REUTERS.

Entre sus principales antecedentes se encuentran la final de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers, y la final de la Champions League 2024 que enfrentó a Real Madrid y Borussia Dortmund.

Además, en 2024 fue reconocido por la IFFHS como el segundo mejor árbitro del mundo, otro de los logros que marcaron una carrera desarrollada en los escenarios más importantes del fútbol internacional.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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