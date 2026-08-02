Tensión en Medio Oriente

Trump anunció que retomará las negociaciones con Irán tras suspender un ataque militar

El mandatario estadounidense afirmó que la operación militar estaba lista para ejecutarse, pero decidió postergarla para abrir una instancia de diálogo sobre el programa nuclear iraní y la situación en el estrecho de Ormuz. Desde Teherán negaron haber solicitado frenar un ataque.