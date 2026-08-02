El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este lunes comenzará una nueva ronda de conversaciones con Irán, luego de haber suspendido una ofensiva militar que, según aseguró, habría representado "el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial".
Trump anunció que retomará las negociaciones con Irán tras suspender un ataque militar
El mandatario estadounidense afirmó que la operación militar estaba lista para ejecutarse, pero decidió postergarla para abrir una instancia de diálogo sobre el programa nuclear iraní y la situación en el estrecho de Ormuz. Desde Teherán negaron haber solicitado frenar un ataque.
La revelación fue realizada durante un diálogo con periodistas a bordo del Air Force One, donde el mandatario sostuvo que la decisión respondió a una serie de pedidos formulados por Irán y por distintos países de Medio Oriente para privilegiar una salida diplomática al conflicto.
La ofensiva quedó en suspenso para abrir una negociación
Trump explicó que la operación ya estaba preparada y que finalmente optó por dejarla sin efecto para facilitar el inicio de las negociaciones.
De acuerdo con su versión, además de Irán, gobiernos como los de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar solicitaron evitar una escalada militar que pudiera comprometer la estabilidad regional.
El presidente estadounidense sostuvo que existe una posibilidad concreta de alcanzar un acuerdo que permita avanzar hacia la desnuclearización del régimen iraní y garantice la libre navegación en el estratégico estrecho de Ormuz.
El estrecho de Ormuz, en el centro de la negociación
Uno de los principales ejes de las conversaciones será el futuro del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.
Trump afirmó que un entendimiento preliminar contempla la reapertura plena del corredor marítimo, además de compromisos vinculados al desarrollo del programa nuclear iraní.
El mandatario consideró que las negociaciones representan una oportunidad para reducir la tensión en una de las regiones más inestables del planeta.
Irán negó haber pedido frenar un ataque
Horas después de las declaraciones del presidente estadounidense, la agencia iraní Mehr rechazó la versión difundida desde Washington.
Citando fuentes militares, el medio calificó como "falsa" la afirmación de que Teherán hubiera solicitado cancelar una ofensiva y aseguró que las fuerzas armadas permanecen en estado de máxima alerta ante cualquier eventualidad.
Avanza un acuerdo con Omán
En paralelo, el gobierno iraní confirmó que mantiene conversaciones avanzadas con Omán para establecer una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que las negociaciones se encuentran en su etapa final y remarcó que el entendimiento será exclusivamente bilateral, sin participación de Estados Unidos.
Mientras tanto, el anuncio de Trump abre una nueva instancia diplomática en un conflicto que durante las últimas semanas volvió a elevar la tensión internacional y mantiene en alerta a buena parte de Medio Oriente.