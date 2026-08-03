Trump advierte a Irán sobre la última oportunidad para un acuerdo de paz antes de la "decapitación"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de los medios de comunicación tras firmar una orden ejecutiva para crear la Comisión Presidencial para Cónyuges de Militares, que será presidida por Jennifer Rauchet —esposa del secretario de Defensa, Pete Hegseth—, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos. Foto: REUTERS / Evelyn Hockstein.