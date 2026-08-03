#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Medio Oriente

Trump advierte a Irán sobre la última oportunidad para un acuerdo de paz antes de la "decapitación"

El presidente de EE.UU. insiste en la desnuclearización como parte de las negociaciones, mientras critica la "hipocresía" de los líderes iraníes en redes sociales. La tensión crece con amenazas de ataques sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

“Creo que tal vez logremos algo, pero quiero dar todas las oportunidades posibles antes de la decapitación”, dijo el presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS/ Evelyn Hockstein.“Creo que tal vez logremos algo, pero quiero dar todas las oportunidades posibles antes de la decapitación”, dijo el presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS/ Evelyn Hockstein.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes durante un acto en el Salón Oval que esta es la "última oportunidad" de Irán para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto bélico "antes de la decapitación".

"Creo que tal vez logremos algo, pero quiero dar todas las oportunidades posibles antes de la decapitación”, subrayó el mandatario norteamericano, reportó la cadena ABC News.

"Esta es su última oportunidad para firmar un buen documento", dijo.

U.S. President Donald Trump answers questions from the media after signing an executive order establishing the President's Military Spouse Commission to be chaired by Jennifer Rauchet, wife of Secretary of Defense Pete Hegseth, in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., August 3, 2026. REUTERS/Evelyn HocksteinEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de los medios de comunicación tras firmar una orden ejecutiva para crear la Comisión Presidencial para Cónyuges de Militares, que será presidida por Jennifer Rauchet —esposa del secretario de Defensa, Pete Hegseth—, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos. Foto: REUTERS / Evelyn Hockstein.

Trump afirmó que la primera fase del acuerdo abriría el estrecho de Ormuz de inmediato. Añadió que la segunda fase, actualmente en negociación, consiste en la desnuclearización de Irán, aunque señaló que esta fase llegaría más adelante y “llevaría algún tiempo”.

También sugirió que Irán se dejó influir por la amenaza de los ataques planeados para la noche del domingo, que según él habrían sido "más duros" que "cualquier" ataque desde la Segunda Guerra Mundial.

Mirá tambiénTrump anunció que retomará las negociaciones con Irán tras suspender un ataque militar

“Pero en este caso, los filtradores ayudaron porque revelaron la gravedad del ataque, e Irán lo sabía. Sabían lo que se avecinaba. Iba a ocurrir anoche, y se habría prolongado durante mucho tiempo, y en esencia, quedaría muy poco. No quedaría nada, y si tengo la oportunidad de salvar la vida de mucha gente, quiero aprovecharla. Así que no tengo prisa”, dijo Trump.

Trump también insistió en que no se cobrarán peajes en el estrecho de Ormuz, pero añadió: "Si alguien va a cobrar, cobraremos nosotros".

U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth speaks as U.S. President Donald Trump signs an executive order establishing the President's Military Spouse Commission to be chaired by Jennifer Rauchet, wife of Hegseth, in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., August 3, 2026. REUTERS/Evelyn HocksteinEl secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, interviene mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, firma una orden ejecutiva para crear la Comisión Presidencial para Cónyuges de Militares —que presidirá Jennifer Rauchet, esposa de Hegseth— en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C. Foto: REUTERS / Evelyn Hockstein.

Por otra parte, afirmó en la red Truth Social que los líderes iraníes están siendo "increíblemente hipócritas" en sus declaraciones públicas sobre las negociaciones con Estados Unidos, y escribió el lunes en las redes sociales que los líderes iraníes "ruegan" por reuniones y luego dicen públicamente que no tendrán conversaciones.

"Lo admita Irán o no, de hecho estamos hablando de una solución a un problema que ellos mismos han provocado durante décadas", dijo Trump.

La publicación del presidente se produce después de que dijera el domingo que otra ronda de negociaciones comenzaría el lunes, aunque Irán afirmó que no se están llevando a cabo conversaciones.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, reiteró el lunes que las conversaciones en curso con Omán se centran exclusivamente en el estrecho de Ormuz y que "los temas relacionados con Irán y Estados Unidos deben examinarse en las próximas etapas para ver en qué dirección evoluciona la situación".

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Irán
Donald Trump
Medio Oriente

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro