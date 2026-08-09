El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó este domingo el plan de 15 puntos impulsado por Donald Trump para avanzar hacia una salida política en Gaza y aseguró que Israel no retirará sus fuerzas hasta que Hamás complete su desarme.
Netanyahu rechazó el plan de Trump y condicionó la retirada israelí al desarme total de Hamás
El primer ministro israelí rechazó el esquema de 15 puntos respaldado por Washington y aseguró que las tropas no abandonarán Gaza hasta que Hamás entregue todas sus armas.
La posición marca una nueva diferencia con Washington sobre la secuencia prevista para implementar el acuerdo. Mientras el esquema respaldado por Estados Unidos contemplaba un proceso paralelo de desarme y repliegue militar, Israel exige que Hamás entregue primero la totalidad de sus armas.
La condición de Netanyahu
“Las Fuerzas de Defensa de Israel no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado”, afirmó Netanyahu durante una reunión de su gobierno.
El mandatario agregó que el Ejército continuará actuando contra las amenazas dirigidas hacia las tropas israelíes y la población del país. La exigencia comprende tanto el armamento pesado como las armas ligeras en poder del grupo palestino.
El desacuerdo se concentra, por lo tanto, en el orden de los compromisos: Hamás había aceptado avanzar con un desarme progresivo, mientras que Netanyahu reclama que ese proceso se complete antes de cualquier retirada israelí.
Qué propone el plan de Estados Unidos
La propuesta forma parte de la nueva etapa del proceso de alto el fuego promovido por la administración Trump. El esquema contempla la entrega de armas por parte de Hamás y otros grupos armados y una transición del gobierno de Gaza hacia una administración palestina civil.
A cambio, Israel comenzaría un retiro progresivo de sus fuerzas de determinadas zonas del enclave. Trump había presentado el entendimiento como un avance importante y sostuvo días atrás que existía una comprensión con Israel sobre el proceso.
Sin embargo, funcionarios israelíes ya habían transmitido a la Casa Blanca fuertes objeciones de seguridad antes de la declaración pública de Netanyahu.
La Junta de Paz y el desarme
La denominada Junta de Paz impulsada por Trump participa de la implementación del acuerdo y había anunciado avances en las conversaciones para conseguir el desarme completo de Hamás y otros grupos palestinos.
Tras nuevas negociaciones, el organismo señaló que el retiro israelí estaría condicionado a un desarme completo, acercándose a una de las principales exigencias planteadas por el gobierno de Netanyahu.
Hamás, por su parte, sostiene que continúa comprometido con la propuesta, aunque las diferencias sobre los plazos y las condiciones mantienen trabada la siguiente etapa del proceso.
Presiones dentro de Israel
Netanyahu enfrenta además cuestionamientos dentro de su propia coalición. Sectores de la derecha israelí presionan para endurecer las condiciones y abandonar cualquier esquema que implique una retirada sin la eliminación previa de la capacidad militar de Hamás.
La discusión se desarrolla además en un contexto electoral para el primer ministro, mientras continúan las negociaciones entre Israel, Estados Unidos y los mediadores para determinar cómo podría aplicarse la siguiente fase del acuerdo sobre Gaza.