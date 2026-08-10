En medio del terremoto, Colombia reconoció a los Altos del Golán como territorio de Israel

Saida Kahloni, originaria de Majdal Shams y residente en Siria, se reúne con sus familiares al cruzar la frontera hacia Israel para visitarlos, en medio del conflicto que se desarrollaba en las zonas drusas de Siria, cerca de la línea de alto el fuego entre los Altos del Golán ocupados por Israel y Siria, el 16 de julio de 2025. Crédito: REUTERS/Ammar Awad