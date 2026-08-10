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En medio del terremoto, Colombia reconoció a los Altos del Golán como territorio de Israel

Se trata de un comunicado de su Cancillería publicado este mismo lunes. Junto a los israelíes, sólo existía un sólo país en dicha condición. El resto otorga soberanía a Siria.

Policías fronterizos israelíes patrullan cerca de la línea de alto el fuego entre los Altos del Golán, territorio ocupado por Israel, y Siria, en medio del conflicto que se desarrollaban en las zonas drusas de Siria, en Majdal Shams, el 16 de julio de 2025. Crédito: REUTERS/Ammar AwadPolicías fronterizos israelíes patrullan cerca de la línea de alto el fuego entre los Altos del Golán, territorio ocupado por Israel, y Siria, en medio del conflicto que se desarrollaban en las zonas drusas de Siria, en Majdal Shams, el 16 de julio de 2025. Crédito: REUTERS/Ammar Awad
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El flamante gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia emitió un más que resonante comunicado geopolítico, a pocas horas de que se registre un fuerte terremoto en su territorio.

La Cancillería colombiana reconoció este 10 de agosto de 2026 la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, la gran meseta de gran relevancia geopolítica, histórica y geográfica situada en el Oriente Próximo, en la frontera entre Siria e Israel.

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Qué dice el comunicado

“Ante la persistente inestabilidad regional en Oriente Medio y considerando la importancia estratégica de los Altos del Golán para la seguridad de Israel, el Gobierno de Colombia reconoce la soberanía israelí sobre este territorio, así como el derecho de ese Estado a protegerse frente a amenazas externas”, se posiciona de forma directa la gestión de la Espriella.

En rotunda contraposición a Gustavo Petro, el mensaje afirma: “Durante décadas, Israel ha enfrentado desafíos de seguridad persistentes y de carácter existencial a lo largo de sus fronteras. Estas amenazas se han intensificado de manera significativa en los últimos años, culminando en los horribles atentados terroristas del 7 de octubre, que pusieron de manifiesto la gravedad y la naturaleza cambiante de los peligros que enfrenta el pueblo israelí”.

“En este contexto regional de seguridad, Colombia reconoce que el mantenimiento del control y la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán constituye un componente esencial de su defensa nacional y de su capacidad para proteger y salvaguardar a sus ciudadanos”, reafirma el comunicado colombiano.

Cómo se gestó y qué otro país ya lo había hecho

No resulta una sorpresa que de la Espriella se posicione de esta manera sobre la situación en Medio Oriente, aunque sí lo haga el contexto ante semejante catástrofe en el oeste del país. Sea un comunicado “apurado” o no, ya se había adelantado la postura.

Ya como presidente electo, el mandatario llegó a prometer que “Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes” e incluso denominó a este país como "el pueblo de Dios" y se ha comprometido a defender los "principios judeocristianos como base de la civilización occidental".

FILE PHOTO: Colombia's President-elect Abelardo de la Espriella gestures during a press conference in Medellin, Colombia, July 21, 2026. REUTERS/Juan David Duque/File PhotoAbelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Crédito: REUTERS/Juan David Duque

Este último punto conecta a El Tigre con uno de su análogo argentino, Javier Milei. El León, en medio de una agenda de radicalización hacia la defensa de los intereses israelíes, también ha argumentado en torno a "principios judeocristianos” y la “civilización occidental" del país de Medio Oriente.

En el caso colombiano los argumentos apelan hacia gestión de conflicto ante el terrorismo, una preocupación de antaño para este país sudamericano y una evidencia de la postura de Abelardo sobre los episodios en Gaza.

Al igual que Milei, el pasado 7 de agosto de la Espriella se reunió junto al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, pocas horas antes de su ceremonia de posesión presidencial.

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El encuentro se concebía como la reapertura de las relaciones tras las medidas de Petro, incluyendo la apertura de embajadas, intercambio de embajadores, exención recíproca de visados y la ya conocida intención de mudar la embajada a Jerusalén.

“Este comunicado se publica de acuerdo al compromiso adquirido por ambas naciones, el pasado sábado 8 de agosto”, concluye el mensaje de Cancillería de este lunes, confirmando el acuerdo mayor establecido la semana pasada.

Pero el hilo conductor más afirmado de estas relaciones es Estados Unidos, con el potencial de la actual gestión Donald Trump. EE.UU. es el único país hasta este domingo, a excepción obvia de Israel, que consideraba los Altos del Golán parte del territorio israelí. El resto considera que es parte de Siria, incluyendo Argentina, al menos hasta estas horas.

La salvedad se sustenta en el hecho de que la representación argentina en la ONU ya ha comenzado a votar en contra de las resoluciones que condenan la ocupación del Golán y que piden a Israel rescindir su anexión.

Altos del Golán

Se extienden sobre un terreno elevado de origen volcánico. Limitan al norte con el Monte Hermón, al oeste con el río Jordán y el Mar de Galilea, y al sur con el río Yarmuk.

Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 242 de su Consejo de Seguridad, lo considera “territorio ocupado”, mientras que Israel lo define como “territorio en disputa”.

Saida Kahloni from Majdal Shams who lives in Syria, meets with her family members as she crossed the border to Israeli side to check on them, amid the ongoing conflict in the Druze areas in Syria, near the ceasefire line between the Israeli-occupied Golan Heights and Syria, July 16, 2025. REUTERS/Ammar AwadSaida Kahloni, originaria de Majdal Shams y residente en Siria, se reúne con sus familiares al cruzar la frontera hacia Israel para visitarlos, en medio del conflicto que se desarrollaba en las zonas drusas de Siria, cerca de la línea de alto el fuego entre los Altos del Golán ocupados por Israel y Siria, el 16 de julio de 2025. Crédito: REUTERS/Ammar Awad

La mayor parte del territorio fue ocupado por Israel durante la Guerra de los Seis Días en 1967 y luego integrado en el sistema administrativo israelí desde 1981.

En 2024, la primera de las jugadas de Israel tras la anunciada caída de Bashar al-Ásad en Siria fue avanzar hacia la zona de amortiguación de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, rompiendo una barrera establecida tras los acuerdos de alto el fuego del 31 de mayo de 1974 tras la guerra de Yom Kipur.

Desde la perspectiva de los textos sagrados y la tradición judeocristiana, los Altos del Golán forman parte de la región geográfica de la “Tierra Prometida” y del territorio histórico de las tribus de Israel.

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