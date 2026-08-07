Javier Milei y Abelardo de la Espriella juntos antes del traspaso presidencial en Colombia

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno, en la Casa Cultural de Cali, en el marco del traspaso de mando presidencial en Colombia. Crédito: Oficina del Presidente