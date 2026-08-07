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Javier Milei y Abelardo de la Espriella juntos antes del traspaso presidencial en Colombia

El Presidente argentino también tuvo una audiencia en Cali con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa‘a.

El Presidente Javier Milei junto al Presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella. Crédito: Oficina del PresidenteEl Presidente Javier Milei junto al Presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella. Crédito: Oficina del Presidente
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El presidente Javier Milei desarrolló una intensa agenda en Colombia, donde mantuvo encuentros con el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, antes del acto de su asunción del máximo cargo, y también con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'a.

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Durante su estadía en la ciudad de Cali, Milei además recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali.

La agenda

La primera actividad del mandatario fue a la mañana, con una reunión bilateral con Gideon Sa'ar. Dicho cónclave tuvo la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, los funcionarios que integran la comitiva del Gobierno en esta gira internacional que tuvo una primera escala en Ecuador, el jueves.

Tras la reunión, tomó contacto con de la Espriella, quien se anota como otro mandatario de la región de la derecha y aliado al libertario. En un video que difundió Presidencia, se puede ver al economista saludar a su par al grito de “vamos tigre, viva la libertad carajo”.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno, en la Casa Cultural de Cali, en el marco del traspaso de mando presidencial en Colombia. Crédito: Oficina del PresidenteEl Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno, en la Casa Cultural de Cali, en el marco del traspaso de mando presidencial en Colombia. Crédito: Oficina del Presidente

Luego se tomaron una foto y se volvieron a abrazar. Los dos dirigentes comparten ideología y apuestan a consolidar un bloque regional de derecha.

Después, el Presidente partió rápidamente para recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en la sede de la Cámara de Comercio de Cali. No es el último paso de Milei: a las 17 horas de Argentina, participará de la ceremonia de juramentación y toma de posesión del presidente electo.

El Presidente Javier Milei fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia realizada en la sede de la Cámara de Comercio de Cali. Crédito: Oficina del PresidenteEl Presidente Javier Milei fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia realizada en la sede de la Cámara de Comercio de Cali. Crédito: Oficina del Presidente

Finalmente, a la madrugada de la Argentina, parte el vuelo presidencial desde Santiago de Cali con destino a la República Argentina.

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A lo largo de la jornada, el mandatario siguió atentamente lo que sucedió en el Congreso con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y celebró la media sanción que le otorgó la Cámara alta, pese a que el oficialismo resignó dos capítulos claves de la normativa.

El saludo de Milei al rey Felipe VI de España en Colombia

El presidente Javier Milei saludó este viernes al rey de España, Felipe VI, durante su participación en los actos por el traspaso de mando presidencial en Colombia. El encuentro quedó registrado en un video difundido por Presidencia, en el que el mandatario argentino recibe al monarca a su ingreso en uno de los salones.

"¡Su Majestad!", exclamó Milei al verlo entrar, antes de estrecharle la mano y agregó: "Qué placer verlo, qué gusto verlo". A continuación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también saludó Felipe VI con un apretón de manos y un cordial "¿Qué tal? ¿Cómo estás?".

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