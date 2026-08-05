El presidente Javier Milei comienza una nueva gira por la región, continuando la reciente actividad que lo tuvo en Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro y en Perú para acompañar la jura de Keiko Fujimori.
Milei encara la segunda de las giras regionales para la asunción de un nuevo aliado
Estará presente en la jura de de la Espriella, que recibió un último mensaje de gestión de Petro. Antes, visitará uno de los estados sudamericanos que ya aplicó una de sus propuestas de base.
Siguiendo con la línea derechista de la famosa liga que escuda a Donald Trump en Estados Unidos, su primera parada de esta semana será Ecuador, donde se reunirá con el presidente Daniel Noboa.
Durante la jornada de jueves desarrollará una serie de actividades oficiales junto al mandatario ecuatoriano en Quito. Ya por la tarde, la comitiva presidencial completará su traslado hacia Cali, Colombia.
El viernes Milei participará de la ceremonia oficial de asunción del presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, forjando el encuentro entre “El León” y “El Tigre”.
Dentro de la nómina de invitados oficiales se destacan el Rey Felipe VI de España, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Kast de Chile, Rodrigo Paz de Bolivia y José Raúl Mulino de Panamá. Se espera además la presencia del secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio.
El acercamiento con Estados Unidos
El alineamiento con el gobierno de Estados Unidos constituye uno de los ejes centrales de la política exterior y de seguridad planteada por Abelardo De La Espriella.
Entre las principales iniciativas, promesas y esquemas de cooperación anunciados destaca la Iniciativa de Seguridad Regional, con el anunció del ingreso de Colombia a este marco de cooperación en seguridad impulsado por la administración estadounidense.
Por otro lado, buscará restablecer y profundizar la colaboración estratégica con las agencias de defensa e inteligencia de EE. UU. para combatir el crimen organizado y el narcoterrorismo.
La “marcada de cancha” de Petro
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se retiró de la gestión con una última salida internacional en la que profundizó su postura yendo a visitar Cuba en una visita oficial exprés realizada entre el 31 de julio y el 1 de agosto de 2026.
Según Joaquín Bernardis, miembro del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), se buscó mostrar “un Petro fuerte y también marcar la cancha a su sucesor”.
Bernardis remarcó que de la Espriella será “un sucesor que no va a tener mucho apoyo en el Congreso, donde la mayoría relativa la va a tener Pacto Histórico, el partido político de Gustavo Petro”.
Sobre la propia agenda de Petro, el especialista destacó que “Cuba está en una situación muy difícil por el bloqueo de petróleo que está aplicando Estados Unidos y está con crisis energética y desabastecimiento”, y agregó que un objetivo del colombiano es alimentar la idea de que “Cuba no sea invadida, no sea una especie de Venezuela”.
“Estados Unidos, después de haber secuestrado a Maduro y llevarlo a Estados Unidos, lo marcó como próximo objetivo hasta lo que sucedió en Irán”, comentó Bernardis.
Sobre el aislamiento cubano, reforzó el hecho de que en la región “la cantidad de gobiernos de izquierda descendió bastante respecto hace 5 años, entonces también hay cierto aislamiento internacional del gobierno cubano”.