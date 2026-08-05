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Milei encara la segunda de las giras regionales para la asunción de un nuevo aliado

Estará presente en la jura de de la Espriella, que recibió un último mensaje de gestión de Petro. Antes, visitará uno de los estados sudamericanos que ya aplicó una de sus propuestas de base.

Abelardo de la Espriella espera por la asunción como presidente de Colombia. REUTERS/Sergio AceroAbelardo de la Espriella espera por la asunción como presidente de Colombia. REUTERS/Sergio Acero
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El presidente Javier Milei comienza una nueva gira por la región, continuando la reciente actividad que lo tuvo en Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro y en Perú para acompañar la jura de Keiko Fujimori.

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Siguiendo con la línea derechista de la famosa liga que escuda a Donald Trump en Estados Unidos, su primera parada de esta semana será Ecuador, donde se reunirá con el presidente Daniel Noboa.

Argentina's President Javier Milei and his Ecuadorean counterpart Daniel Noboa pose for a photograph at the Casa Rosada presidential palace, in Buenos Aires, Argentina, in this undated handout image, obtained by Reuters on August 21, 2025. Argentina Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVESJavier Milei al recibir a Daniel Noboa el 21 de agosto de 2025. Crédito: Presidencia

Durante la jornada de jueves desarrollará una serie de actividades oficiales junto al mandatario ecuatoriano en Quito. Ya por la tarde, la comitiva presidencial completará su traslado hacia Cali, Colombia.

El viernes Milei participará de la ceremonia oficial de asunción del presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, forjando el encuentro entre “El León” y “El Tigre”.

Colombia's President-elect Abelardo de la Espriella speaks during a security summit with mayors and security secretaries from Colombia's main cities ahead of his inauguration on August 7 in Cali, in Barranquilla, Colombia, August 4, 2026. REUTERS/Charlie CorderoAbelardo de la Espriella. REUTERS/Charlie Cordero

Dentro de la nómina de invitados oficiales se destacan el Rey Felipe VI de España, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Kast de Chile, Rodrigo Paz de Bolivia y José Raúl Mulino de Panamá. Se espera además la presencia del secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio.

El acercamiento con Estados Unidos

El alineamiento con el gobierno de Estados Unidos constituye uno de los ejes centrales de la política exterior y de seguridad planteada por Abelardo De La Espriella.

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Entre las principales iniciativas, promesas y esquemas de cooperación anunciados destaca la Iniciativa de Seguridad Regional, con el anunció del ingreso de Colombia a este marco de cooperación en seguridad impulsado por la administración estadounidense.

Por otro lado, buscará restablecer y profundizar la colaboración estratégica con las agencias de defensa e inteligencia de EE. UU. para combatir el crimen organizado y el narcoterrorismo.

La “marcada de cancha” de Petro

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se retiró de la gestión con una última salida internacional en la que profundizó su postura yendo a visitar Cuba en una visita oficial exprés realizada entre el 31 de julio y el 1 de agosto de 2026.

Cuba's President Miguel Diaz-Canel, center, and Colombia’s President Gustavo Petro, right, review troops during a welcoming ceremony at Revolution Palace, in Havana, Cuba, Friday, July 31, 2026. Ramon Espinosa/Pool via REUTERSMiguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, el pasado 31 de julio junto a Gustavo Petro. Ramón Espinosa/REUTERS

Según Joaquín Bernardis, miembro del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), se buscó mostrar “un Petro fuerte y también marcar la cancha a su sucesor”.

Bernardis remarcó que de la Espriella será “un sucesor que no va a tener mucho apoyo en el Congreso, donde la mayoría relativa la va a tener Pacto Histórico, el partido político de Gustavo Petro”.

Sobre la propia agenda de Petro, el especialista destacó que “Cuba está en una situación muy difícil por el bloqueo de petróleo que está aplicando Estados Unidos y está con crisis energética y desabastecimiento”, y agregó que un objetivo del colombiano es alimentar la idea de que “Cuba no sea invadida, no sea una especie de Venezuela”.

“Estados Unidos, después de haber secuestrado a Maduro y llevarlo a Estados Unidos, lo marcó como próximo objetivo hasta lo que sucedió en Irán”, comentó Bernardis.

Sobre el aislamiento cubano, reforzó el hecho de que en la región “la cantidad de gobiernos de izquierda descendió bastante respecto hace 5 años, entonces también hay cierto aislamiento internacional del gobierno cubano”.

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