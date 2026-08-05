Una de cal y una de arena. Con menos de 24 horas de diferencia el gobierno argentino recibió la confirmación de la Santa Sede de que el Papa León XIV visitará el país en noviembre y, por otro lado, la comunicación de Brasil acerca de que retirará a su embajador de Buenos Aires.
Sin pedido de disculpas ni acción diplomática: Quirno lamentó la “decisión unilateral de Brasil”
El canciller se refirió a la decisión adoptada por su principal socio en el Mercosur y habló de razones “ideológicas”. “Para pelearse hacen falta dos”, dijo.
El canciller argentino Pablo Quirno ofreció este miércoles a la mañana una conferencia de prensa en la que se explayó sobre ambos temas. Es la fuente ideal en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, áreas que atraviesan las dos novedades.
Con respecto a la primera, destacó las acciones iniciadas por el presidente Javier Milei para lograr la visita papal tras casi cuatro décadas en que una figura de esa envergadura no pisaba el suelo argentino.
Ni siquiera durante los 12 años en que un argentino, Jorge Bergoglio, lideró la Iglesia Católica. El Papa Francisco sí visitó Brasil en 2013 para presidir la Jornada Mundial de la Juventud.
En cambio sobre el segundo asunto, el funcionario desligó al mandatario nacional de la decisión adoptada por Brasil, a la que definió como “unilateral” y basada en cuestiones ideológicas.
Como se recordará, Milei estuvo en San Pablo a fines de julio para participar de un acto político de Flavio Bolsonaro, quien busca disputarle la reelección a Lula da Silva en los comicios de octubre.
Allí, el mandatario argentino no ahorró insultos hacia el principal competidor de Bolsonaro y actual presidente, a quien calificó de “ladrón” y “basura socialista”.
Poco después, el gobierno del país vecino y socio del Mercosur llamó “a consultas” a su representante en el país y finalmente decidió retirarlo de la representación diplomática que desde ahora tendrá la categoría bilateral de Encargados de Negocios.
Para Quirno es una “decisión unilateral” de Brasil que “lamentamos”. “En estos últimos años ha habido expresiones de ambos lados que transparentan esa diferencia política e ideológica”, insistió el funcionario y sumó que “la Argentina ha decidido, ante cada uno de esos episodios de Brasil, no llegar a una instancia diplomática” y reconoció que “Brasil tiene derecho a decidir lo que ha decidido”.
No obstante, asimiló la “injerencia” en la vida política de Brasil (de la que responsabilizan a Milei por sus dichos en San Pablo) a la visita que, previo a las legislativas de octubre de 2025, hizo Lula a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de San José 1111 (CABA) donde cumple con prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
Cabe destacar que la ex presidenta, que tiene una condena de seis años e inhabilitación para ocupar cargos públicos, no era candidata. Lula sí lo es.
“De fondo”
“El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos a nuestro presidente que no han sido contestados”, avanzó Quirno para quien el conflicto es “una cuestión de fondo más que de forma”.
En este punto fundamentó: “Tenemos diferencias ideológicas profundas, la región está cambiando de dirección ideológica, eso lo celebramos y esperamos que también suceda en Brasil”. Es un deseo expresado por el Presidente”, quien manifestó abiertamente su apoyo a la candidatura de Bolsonaro.
La llaga por Venezuela
Siguiendo con las comparaciones, Quirno recordó que “las reacciones argentinas nunca fueron a nivel diplomático”. Y volvió a la situación suscitada en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
“A cinco días de que Maduro fue retirado del poder nos informaron que Brasil dejaba la representación nuestra en Venezuela, cuando Argentina tenía ciudadanos en riesgo de vida”, dijo.
La decisión se tomó en enero de este año y “fue resultado de una foto que reposteó el presidente (MIlei) de Lula con Maduro. Ahí se nos informó que por esa razón se nos retiraba la representación. Creo que ese es un hecho mucho más grave y marca la manera en que Argentina está manejando este tema”, siguió Quirno.
Cabe recordar que Brasil asumió la representación argentina en Caracas en agosto de 2024, luego de que Maduro ordenara expulsar a los representantes diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay que habían desconocido los resultados de las elecciones que lo daban por ganador.
Según el canciller, “Brasil también está teniendo conflictos con Paraguay, lo que indica que no es una cuestión solamente con Argentina; es una decisión de Brasil de escalar temas que para nosotros no tienen la escala y tienen que permanecer en el ámbito ideológico y político de una contienda electoral donde estamos claramente enfrentados en los deseos de los resultados”.
“En toda confrontación, para pelearse hacen falta dos”, respondió Quirno a la vez que aseguró que “del lado nuestro no va a haber ninguna acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil”.
Polos opuestos
Las diferencias ideológicas del presidente Milei con su par brasileño quedaron más a la vista en la siguiente consulta realizada al canciller Quirno, sobre un posible encuentro en la Argentina de líderes de derecha de la región sobre la que aún no hay fecha confirmada.
“Milei está, claramente, en una posición de liderazgo en la región, es un defensor global de las ideas de la libertad”, dijo el funcionario quien celebró que “el continente esté cambiando de rumbo”, tras los recientes resultados electorales en Chile, Perú y Colombia, entre otros.
“A ese cambio hay que construirlo todos los días porque del otro lado no van a parar de atacar y restringirnos en la libertad que tenemos”, dijo Quirno. En este caso asimiló sus dichos a la situación ocurrida en Bolivia, país que preside Rodrigo Paz, y atravesó una fuerte crisis en junio de este año que el canciller definió como “intento de golpe de Estado”.
Ese liderazgo lleva a que “tengamos una docena de países alineados con estas ideas en las cuales nos apoyamos constantemente”.
Eso, “posiblemente derive en una invitación de Milei para una reunión en Buenos Aires tan pronto lo permitan las agendas”.