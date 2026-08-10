Tras el potente movimiento telúrico de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes 10 de agosto —con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó—, la ciudad de Manizales intenta recobrar la calma en medio de un escenario crítico. La sacudida, una de las más violentas sentidas en el Eje Cafetero y el occidente colombiano en los últimos años, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas en la ciudad.
Devastación, zonas acordonadas y pánico: así está Manizales tras el impactante sismo de magnitud 7,4
Un panorama de devastación patrimonial, despliegue de organismos de socorro y evaluación de estructuras domina las calles de la capital de Caldas tras el potente movimiento telúrico que sacudió a Colombia. Así es la situación en los puntos más críticos de la ciudad.
Entre los hechos más trágicos se destaca el colapso de una estructura que conectaba la Avenida Santander con el barrio La Estrella, donde los organismos de socorro no lograron rescatar con vida a una víctima atrapada.
En un recorrido en vivo realizado por el equipo periodístico del diario La Patria por los principales corredores urbanos, se constató un alto nivel de afectación física y la restricción absoluta del tránsito vehicular y peatonal en arterias neurálgicas:
- Carrera 22 y 23: ambas vías se encuentran acordonadas y cerradas al público general. Múltiples locales comerciales registraron el estallido de sus vidrieras, desprendimiento de fachadas y acumulación de escombros de mampostería.
- Sector de la Catedral Basílica: continúa como el área más custodiada. El desplome de una de sus torres laterales sobre la nave interior del templo católico y el desprendimiento de la icónica cruz del Cristo superior derivaron en un estricto cordón de seguridad que impide incluso el paso de la prensa.
- Puntos críticos de valor histórico y comercial: estructuras de la tradicional Calle del Tango —como la histórica Casa Estrada y edificaciones adyacentes de color azul y naranja— sufrieron graves agrietamientos y pérdida de materiales, obligando al cierre de salones de baile, academias y cantinas emblemáticas del sector. Asimismo, comercios emblemáticos y el supermercado del sector de Parque Caldas registran labores de remoción manual de escombros por la polvareda generada.
- Edificio Don Pedro y entidades públicas: el inmueble ubicado en la Carrera 23 presentó severas grietas en su fachada y permanece bajo inspección estructural. Sedes prestadoras de salud como Salud Total, al igual que la Gobernación de Caldas y el Palacio de Justicia, suspendieron la atención al público.
Servicios públicos, transporte y red asistencial
El sismo desarticuló de forma temporal los flujos habituales de servicio en la capital caldense. Las empresas distribuidoras realizaron cortes preventivos en las redes de gas domiciliario y agua en el polígono céntrico mientras se descartan fugas. Los cajeros automáticos continúan operativos, aunque la gran mayoría del comercio formal permanece a puertas cerradas.
En el ámbito asistencial, el Banco de Sangre (Homocentro del Café) emitió un llamado urgente a la ciudadanía para la donación voluntaria de sangre con el objetivo de abastecer la red hospitalaria regional. Asimismo, para aquellas familias cuyas viviendas presenten fallas estructurales o riesgo inminente de colapso, la Alcaldía de Manizales habilitó el Coliseo Mayor como albergue temporal de emergencia.
En materia de conectividad aéreos y terrestres, la recomendación oficial es utilizar únicamente vías alternas como la Avenida del Centro, ya que el flujo vehicular prioritario está reservado para ambulancias, maquinaria pesada y carros del Cuerpo Oficial de Bomberos.
Despliegue de seguridad y llamado urgente a la población
Para evaluar la magnitud de las afectaciones y garantizar el orden público, la Policía Metropolitana de Manizales desplegó más de 2.000 uniformados en las calles, sumando las capacidades locales a un contingente enviado desde Bogotá.
El coronel Aristizábal, al mando de los patrullajes de supervisión en el centro de la ciudad, confirmó la situación operativa y emitió recomendaciones directas a la ciudadanía: "Pedimos a los ciudadanos que, por favor, no vengan hacia el sector de la 23, la Santander o el centro por curiosidad. Hay estructuras que todavía están siendo evaluadas por riesgo de colapso y circular por la zona incrementa la tragedia. Necesitamos concentrar nuestro personal de fuerza pública en la seguridad y en la atención técnica de la emergencia".
El alto oficial agregó que, tras una evaluación previa de peritos, el Comando de la Policía Metropolitana, la Estación Manizales y al menos seis CAI de la ciudad registraron daños menores que no comprometen la estabilidad de los cuarteles.
Manizales atraviesa una de las jornadas más complejas de su historia reciente. Mientras los equipos técnicos de la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Cuerpo Oficial de Bomberos continúan la revisión predio por predio, la prioridad de las autoridades se centra en evitar nuevos accidentes por réplicas o colapsos tardíos. El acatamiento de las órdenes de evacuación y la responsabilidad ciudadana al evitar zonas acordonadas serán determinantes para superar la emergencia en la capital de Caldas.