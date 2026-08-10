Terremoto en Colombia

Devastación, zonas acordonadas y pánico: así está Manizales tras el impactante sismo de magnitud 7,4

Un panorama de devastación patrimonial, despliegue de organismos de socorro y evaluación de estructuras domina las calles de la capital de Caldas tras el potente movimiento telúrico que sacudió a Colombia. Así es la situación en los puntos más críticos de la ciudad.