Sismo de 7,4

Terremoto en Colombia: hay más de 20 muertos, edificios colapsados y personas atrapadas

El movimiento tuvo epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Cali, Pereira y Manizales se encuentran entre las ciudades más afectadas. En un edificio de Cali se estima que entre 10 y 15 personas podrían estar atrapadas bajo los escombros.