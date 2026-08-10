Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y provocó daños en distintas regiones del país, especialmente en el Eje Cafetero y el suroccidente.
Terremoto en Colombia: hay más de 20 muertos, edificios colapsados y personas atrapadas
El movimiento tuvo epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Cali, Pereira y Manizales se encuentran entre las ciudades más afectadas. En un edificio de Cali se estima que entre 10 y 15 personas podrían estar atrapadas bajo los escombros.
El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento tuvo una magnitud de 7,4 y ubicó su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El temblor fue percibido en numerosos puntos de Colombia y también en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá.
A medida que avanzaron las primeras horas, comenzaron a conocerse reportes de personas fallecidas, heridos, edificios afectados y estructuras completamente colapsadas.
Los organismos de emergencia desplegaron equipos de rescate en las zonas más comprometidas, mientras las autoridades locales iniciaron relevamientos para determinar el alcance de los daños.
Uno de los puntos que concentra la atención es Cali, donde varias edificaciones sufrieron daños y al menos una estructura residencial se derrumbó por completo.
En otras ciudades, como Pereira y Manizales, también se registraron víctimas y graves afectaciones en edificios, viviendas, hospitales y otros establecimientos.
Cali: buscan a personas atrapadas entre los escombros
Uno de los episodios más graves se registró en el barrio Cuarto de Legua, en Cali, cerca de la Universidad Santiago de Cali y de la Plaza de Toros. Allí colapsó completamente un edificio residencial de entre cinco y siete pisos.
De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, familiares y vecinos estimaban que entre 10 y 15 personas podrían encontrarse atrapadas entre los restos de la construcción. También se informó sobre la presencia de dos mascotas dentro del inmueble.
La información todavía era preliminar y las tareas de búsqueda se desarrollaban mientras se intentaba remover los escombros para localizar a posibles sobrevivientes.
En las primeras horas, las tareas de rescate en ese sector eran realizadas principalmente por voluntarios. El reporte de El Colombiano señalaba la presencia de unas 30 personas colaborando en la remoción de los escombros, mientras los familiares reclamaban una mayor intervención de los organismos de socorro.
La Alcaldía de Cali, en tanto, informó que había 19 edificaciones afectadas y que se activaron los equipos de emergencia. También se solicitó apoyo de rescatistas de otras ciudades para reforzar las tareas.
El movimiento sísmico también provocó modificaciones en la actividad cotidiana. En Cali se suspendió temporalmente la medida de pico y placa para facilitar el desplazamiento y la atención de la emergencia.
En otras zonas del Valle del Cauca también se reportaron víctimas y daños. La gobernadora del departamento informó sobre personas atrapadas y señaló que en Calima-El Darién murieron tres niños debido al derrumbe de una pared, mientras que en Zarzal se reportó otra víctima. Los balances continuaban siendo revisados durante la jornada.
Pereira y Manizales, entre las ciudades más afectadas
Pereira también registró consecuencias importantes. El alcalde de la ciudad informó inicialmente sobre 18 personas fallecidas y daños en distintas infraestructuras. Entre las zonas afectadas se encuentra el aeropuerto Matecaña, donde se reportaron tres víctimas.
La situación en Pereira se vio agravada por problemas en las comunicaciones, que dificultaron la concentración y actualización de los datos oficiales. Imágenes difundidas desde la ciudad mostraron daños en sectores del aeropuerto y en diferentes construcciones.
En Manizales, el balance inicial también incluyó víctimas fatales y daños estructurales. El alcalde informó sobre dos personas fallecidas y el colapso de más de una decena de edificios y unas 20 viviendas. También se registraron daños en hospitales, colegios e iglesias, entre ellas la Catedral Basílica.
Ante la posibilidad de nuevas réplicas, las autoridades habilitaron espacios para recibir a personas que necesitaran abandonar temporalmente sus viviendas. Uno de los albergues fue instalado en el Coliseo Mayor de Manizales. Además, se suspendieron las clases y las actividades académicas en colegios y universidades.
En el departamento de Chocó, donde se ubicó el epicentro, también se reportaron daños en edificaciones. Un primer informe de la Oficina de Gestión del Riesgo señaló una persona fallecida, diez heridos y tres desaparecidos, aunque las autoridades continuaban verificando la situación en los distintos municipios.
El sismo también tuvo consecuencias sobre rutas y servicios. Se registraron desprendimientos de rocas en la vía Cali-Loboguerrero y un cierre total en el corredor Manizales-Fresno. Además, fueron suspendidas temporalmente las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Armenia, Cartago, Buenaventura y Quibdó mientras se realizaban inspecciones.
En los aeropuertos concesionados del país no se reportaron daños críticos en las primeras evaluaciones, aunque sí hubo inconvenientes en cielorrasos, vidrios y fisuras en algunas terminales. En el aeropuerto El Caraño, de Quibdó, se detectaron problemas en la red contra incendios y se aguardaba un diagnóstico estructural antes de definir la continuidad de las operaciones.
El Servicio Geológico Colombiano informó además que, después del terremoto, se registraron al menos dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8. El organismo explicó que el fenómeno está relacionado con la dinámica tectónica del occidente colombiano y la interacción entre las placas de Nazca y Suramericana.
Mientras continúan las tareas de rescate y evaluación, las autoridades mantienen desplegados equipos en las regiones afectadas. El Ejército preparó grupos especializados para intervenir en las zonas donde se registraron colapsos, mientras los gobiernos locales instalaron puestos de mando unificados para coordinar la asistencia.
La prioridad durante las primeras horas es localizar a las personas que podrían permanecer atrapadas, asistir a los heridos y determinar el estado de las estructuras que presentan daños. Los balances de víctimas y afectados, por tratarse de una emergencia en desarrollo, pueden modificarse a medida que avanzan las tareas de rescate y se completa el relevamiento en las distintas ciudades.