Susto

Temblor en Colombia: dos santafesinos contaron cómo vivieron el sismo cerca de Salento

Vicky y Agustín se encuentran de viaje por Colombia y estaban alojados en la zona de Boquilla, cerca de Salento, cuando comenzaron a sentir un fuerte movimiento.Según relataron a El Litoral, fueron minutos de incertidumbre.