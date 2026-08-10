Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y rápidamente convirtió al país en uno de los temas de mayor interés en internet. El movimiento se registró alrededor de las 7.34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en el departamento de Chocó, en el oeste colombiano.
Terremoto en Colombia: un fuerte sismo sacudió al país y se sintió en Bogotá
El movimiento tuvo su epicentro en el departamento de Chocó y fue percibido en distintas zonas de Colombia, además de Ecuador. El sismo provocó evacuaciones preventivas y las autoridades trabajan para determinar el alcance de los daños y la cantidad de personas afectadas.
La magnitud fue reportada inicialmente de distintas maneras por los organismos y medios que siguieron el fenómeno, mientras avanzaban las evaluaciones sobre posibles daños y personas afectadas.
Según los datos de Google Trends para Argentina durante las últimas 4 horas, el término de búsqueda “colombia” mostró un crecimiento muy marcado, especialmente durante el último tramo del período analizado.
La imágen permite observar cómo el interés pasó de niveles prácticamente nulos a alcanzar el máximo relativo de la escala de Trends, con un pico de 100 puntos.
Ese dato no significa que 100 personas hayan buscado el término ni representa una cantidad absoluta de consultas.
Google Trends utiliza una escala relativa para mostrar cómo cambia el interés de búsqueda en un período y territorio determinados. En este caso, permite visualizar con claridad el momento en que la noticia comenzó a generar atención entre los usuarios argentinos.
Un terremoto que se sintió en buena parte de Colombia
El epicentro fue ubicado en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, una zona del occidente colombiano que registra actividad sísmica. El Servicio Geológico Colombiano informó inicialmente una magnitud de 6,6 y una profundidad cercana a los 96 kilómetros, mientras que otras mediciones elevaron posteriormente la magnitud del movimiento.
La diferencia entre las cifras no resulta inusual durante los primeros minutos posteriores a un terremoto. Los organismos sismológicos procesan información de diferentes estaciones y pueden modificar sus estimaciones iniciales a medida que incorporan nuevos datos.
El temblor fue percibido en diferentes regiones del territorio colombiano. La intensidad del movimiento llevó a numerosas personas a salir de sus viviendas y lugares de trabajo como medida preventiva. En ciudades alejadas del epicentro también hubo reportes de edificios evacuados y personas que se concentraron en espacios abiertos.
Uno de los puntos que generó mayor atención fue la extensión geográfica en la que se sintió el terremoto. Además de distintas ciudades colombianas, el movimiento fue percibido en Ecuador, incluida su capital, Quito, según los reportes difundidos durante la mañana.
Las primeras informaciones señalaron también daños en algunas construcciones. Entre los lugares mencionados se encuentra la ciudad de Manizales, donde se reportaron afectaciones en estructuras. La evaluación de los daños continuaba mientras los organismos de emergencia realizaban relevamientos en las zonas más próximas al epicentro.
La profundidad del sismo es otro dato relevante. Un movimiento ocurrido a varias decenas de kilómetros bajo la superficie puede sentirse en una zona extensa, aunque los efectos en superficie pueden variar considerablemente según la distancia al epicentro, las características del suelo y la calidad de las construcciones.
Colombia es un país con actividad sísmica frecuente. El propio Servicio Geológico Colombiano cuenta con una red de monitoreo permanente y permite a la población informar si percibió un movimiento. Los registros oficiales muestran que departamentos como Chocó y Santander aparecen habitualmente entre las zonas con actividad sísmica.
Esto ayuda a comprender por qué un terremoto ocurrido en el oeste del país puede ser percibido en ciudades ubicadas a cientos de kilómetros.
Por qué la noticia se volvió tendencia en Argentina
El terremoto no solo generó movimiento en Colombia. También produjo una reacción inmediata en las búsquedas de internet.
La tendencia de Google Trends muestra el comportamiento del término “colombia” durante las últimas cuatro horas en Argentina. Durante buena parte del período, el interés se mantuvo en niveles bajos, con algunos pequeños picos. Sin embargo, cerca de las 9.40 comenzó una suba sostenida y mucho más pronunciada.
Desde ese momento, la curva registra varios saltos hasta acercarse al máximo de la escala. El último tramo alcanza 100, que representa el punto de mayor popularidad relativa del término dentro de ese período y esa configuración geográfica.
Qué se sabe hasta ahora
Mientras continúan los relevamientos, las autoridades trabajan para determinar el alcance real de las consecuencias del terremoto. La prioridad es verificar el estado de las construcciones, establecer si hay personas heridas y determinar qué zonas necesitan asistencia.
Después de un movimiento de esta magnitud, los organismos especializados también mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevos movimientos. La existencia de réplicas no implica necesariamente que vaya a producirse otro terremoto de igual intensidad, pero forma parte del escenario que se analiza después de un evento importante.
Para la población, las recomendaciones básicas son mantener la calma, alejarse de edificios que presenten daños visibles y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia. Si una persona se encuentra dentro de una construcción durante un nuevo movimiento, debe buscar protección, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y evitar utilizar ascensores.