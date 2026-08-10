En la mañana de este lunes

Terremoto en Colombia: un fuerte sismo sacudió al país y se sintió en Bogotá

El movimiento tuvo su epicentro en el departamento de Chocó y fue percibido en distintas zonas de Colombia, además de Ecuador. El sismo provocó evacuaciones preventivas y las autoridades trabajan para determinar el alcance de los daños y la cantidad de personas afectadas.