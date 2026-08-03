Un sismo de magnitud 5,7 volvió a poner en alerta a Perú durante la noche del domingo. El movimiento fue percibido en distintas localidades del centro del país, generó preocupación entre la población y activó los protocolos de evaluación de las autoridades.
Un sismo de magnitud 5,7 sacudió el centro de Perú
El movimiento telúrico fue registrado durante la noche del domingo y se sintió en varias localidades del centro del país. Las autoridades descartaron, hasta el momento, víctimas, daños de consideración y riesgo de tsunami, aunque mantienen el monitoreo de la situación.
Sin embargo, los primeros informes oficiales indicaron que el fenómeno no dejó personas heridas, víctimas fatales ni daños materiales de importancia, por lo que la situación quedó bajo seguimiento preventivo.
Perú se encuentra sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Por esa razón, este tipo de movimientos son relativamente frecuentes y forman parte de la dinámica geológica de la región, aunque cada evento es analizado para determinar su impacto y descartar riesgos adicionales.
Qué se sabe del sismo y cuál fue la respuesta de las autoridades
De acuerdo con la información difundida por los organismos especializados, el temblor alcanzó una magnitud de 5,7 y tuvo su epicentro en el centro del territorio peruano. El movimiento fue percibido en diferentes ciudades cercanas al área del epicentro, donde numerosos habitantes reportaron la sacudida a través de redes sociales y de los canales oficiales de emergencia.
Tras el evento, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) emitió el reporte correspondiente con los datos preliminares sobre la magnitud, ubicación y profundidad del sismo, mientras que las autoridades nacionales iniciaron un relevamiento para verificar posibles consecuencias en infraestructura, servicios públicos y viviendas.
Pocas horas después del movimiento telúrico, los organismos de Defensa Civil informaron que no se habían registrado víctimas ni personas lesionadas y que tampoco existían reportes de daños materiales significativos.
Asimismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami, una evaluación habitual cuando ocurre un sismo de magnitud considerable, especialmente si el epicentro se ubica cerca de la costa.
Aunque el balance inicial fue positivo, las autoridades continuaban monitoreando la situación para confirmar que no existieran afectaciones en zonas rurales o de difícil acceso.
El episodio se produjo pocas semanas después de otros movimientos sísmicos registrados en distintas regiones del país, lo que mantiene vigente la recomendación de contar con planes familiares de emergencia y mochilas de evacuación listas ante cualquier eventualidad.
Por qué Perú registra tantos sismos y qué hacer cuando ocurre uno
La ubicación geográfica explica por qué Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica de América Latina. El territorio se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja tectónica donde interactúan varias placas continentales y oceánicas.
En el caso peruano, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana mediante un proceso conocido como subducción. Ese movimiento permanente acumula energía durante años hasta que se libera en forma de sismos de distinta intensidad.
Según especialistas del Instituto Geofísico del Perú, el país registra cientos de movimientos sísmicos cada año. La mayoría son de baja magnitud y pasan inadvertidos para la población, mientras que solo una pequeña parte alcanza intensidades suficientes para sentirse en superficie.
Por esa razón, los organismos de emergencia insisten en la importancia de la preparación ciudadana. Más allá de la magnitud de cada evento, contar con información adecuada puede reducir considerablemente los riesgos.
Entre las principales recomendaciones figura identificar previamente las zonas seguras dentro de viviendas, escuelas y lugares de trabajo, mantener libres las rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, documentos personales, medicamentos y elementos de primeros auxilios.
Durante un sismo, las autoridades aconsejan conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y proteger la cabeza mientras finaliza el movimiento. Si la persona se encuentra en el exterior, la recomendación es mantenerse alejada de postes, árboles, carteles y construcciones que puedan desprender materiales.