Keiko Sofía Fujimori Higuchi asumió este martes la Presidencia de Perú y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar la Jefatura de Estado del país.
Keiko Fujimori asumió como presidenta de Perú y se convirtió en la primera mujer en llegar al cargo
La dirigente de Fuerza Popular inició este martes el período presidencial 2026-2031, tras imponerse en el balotaje del 7 de junio. Su llegada al poder representa el regreso del fujimorismo al Ejecutivo después de 26 años y abre una nueva etapa política para el país.
La dirigente de Fuerza Popular inició así un mandato de cinco años, hasta 2031, luego de imponerse en la segunda vuelta electoral del 7 de junio ante el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en una elección definida por una diferencia cercana a los 50.000 votos. La ceremonia de investidura se realizó en el Congreso de la República, en Lima, en el marco de las celebraciones por el aniversario de la independencia peruana.
La asunción representa, además, el regreso del fujimorismo al Poder Ejecutivo después de 26 años. Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, y llegó a la Presidencia después de cuatro intentos electorales previos. Su triunfo marca el cierre de una extensa etapa de candidaturas presidenciales y vuelve a colocar a una figura central del fujimorismo al frente del Estado peruano.
Una ceremonia con presencia de mandatarios y representantes internacionales
La ceremonia de transmisión de mando tuvo lugar en el Congreso bicameral peruano, donde Fujimori prestó juramento y ofreció su primer mensaje a la Nación como presidenta. El acto contó con la presencia de autoridades peruanas y delegaciones extranjeras, en una jornada que también incluyó actividades protocolares vinculadas al aniversario de la independencia del país.
Entre los invitados se encontraban el rey de España, Felipe VI, y presidentes de distintos países de América Latina. También participaron el presidente argentino Javier Milei, además de los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa; Chile, José Antonio Kast; Bolivia, Rodrigo Paz; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Raúl Mulino; y Honduras, Nasry Asfura. Por Estados Unidos asistió el vicesecretario de Estado Christopher Landau, en representación del gobierno de Donald Trump.
La presencia de dirigentes de la región reflejó la importancia del cambio de gobierno en un país que durante la última década atravesó una marcada inestabilidad política. Perú tuvo una sucesión de presidentes y crisis institucionales que afectaron la continuidad de las administraciones y profundizaron las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso.
La llegada de Fujimori se produce en ese contexto y con un escenario legislativo que podría representar uno de los primeros desafíos de su gestión. El partido Fuerza Popular no cuenta con una mayoría propia en el Congreso, lo que obligará al nuevo gobierno a buscar acuerdos con otras fuerzas políticas para avanzar con sus principales iniciativas. La nueva etapa parlamentaria también estará marcada por el regreso del sistema bicameral, con un Senado y una Cámara de Diputados.
Antes de asumir formalmente, la presidenta electa había anunciado algunos de los principales integrantes de su equipo de gobierno. Luis Galarreta fue designado como presidente del Consejo de Ministros, mientras que Elmer Cuba quedó al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y Carlos Espá fue elegido para conducir la Cancillería. El resto del gabinete comenzó a definirse en las horas previas a la ceremonia de asunción.
Los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno de Keiko Fujimori
La nueva presidenta llega al Palacio de Gobierno con una agenda atravesada por demandas económicas, sociales y de seguridad. Entre sus principales desafíos estará la necesidad de construir acuerdos políticos que permitan sostener la gobernabilidad en un Congreso fragmentado.
El escenario económico también será central. Perú mantiene una economía con una fuerte presencia de la actividad minera y las exportaciones de cobre, aunque sectores como la pesca y la agricultura enfrentan dificultades vinculadas, entre otros factores, a las condiciones climáticas. Las proyecciones del Banco Central apuntan a un crecimiento de la economía durante 2026, pero el desafío del nuevo gobierno será traducir esa estabilidad macroeconómica en mejoras concretas para la población.
La seguridad es otro de los ejes que ocuparán un lugar prioritario. Fujimori asumió con el compromiso de enfrentar el avance del crimen organizado y reforzar la cooperación internacional en esa materia. En política exterior, su gobierno plantea un acercamiento mayor a Estados Unidos y una relación más estrecha en cuestiones vinculadas a seguridad y lucha contra las organizaciones criminales.
La relación con los países de la región también será un asunto relevante. El nuevo gobierno deberá administrar vínculos diplomáticos complejos, entre ellos la relación con México, que atraviesa tensiones desde la crisis política peruana de 2022 y el posterior asilo concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez. Al mismo tiempo, la presencia de varios mandatarios latinoamericanos en la ceremonia de asunción mostró la intención de mantener una agenda regional activa.
Para Keiko Fujimori, el comienzo de este mandato tiene además un significado político personal. Después de varios intentos fallidos de llegar a la Presidencia, finalmente logró imponerse en las urnas y asumir el cargo. Su llegada al poder marca también un hecho histórico para Perú: por primera vez una mujer elegida por voto popular ocupa la Presidencia de la República.
La nueva mandataria deberá ahora transformar ese resultado electoral en una gestión capaz de responder a las demandas de una sociedad atravesada por años de inestabilidad institucional. El desafío será gobernar con un Congreso sin mayoría propia, sostener la actividad económica, mejorar la seguridad y construir acuerdos que permitan dar continuidad a las políticas públicas.
Con su asunción, Perú inicia una nueva etapa política. El regreso del fujimorismo al Ejecutivo, la llegada de la primera mujer elegida como presidenta y la conformación de un nuevo Congreso bicameral configuran un escenario que tendrá como principal prueba la capacidad del gobierno para alcanzar consensos y recuperar estabilidad después de años de crisis políticas recurrentes.