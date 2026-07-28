Cambio de gobierno

Keiko Fujimori asumió como presidenta de Perú y se convirtió en la primera mujer en llegar al cargo

La dirigente de Fuerza Popular inició este martes el período presidencial 2026-2031, tras imponerse en el balotaje del 7 de junio. Su llegada al poder representa el regreso del fujimorismo al Ejecutivo después de 26 años y abre una nueva etapa política para el país.