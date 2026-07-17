Un grave accidente vial dejó al menos 14 personas fallecidas y varios heridos luego de que una combi de pasajeros se despistara y cayera a un abismo en una ruta del departamento de Cajamarca, en el norte de Perú.
Al menos 14 muertos tras la caída de una combi a un abismo de Perú
El vehículo de pasajeros se despistó mientras circulaba por una ruta del departamento de Cajamarca. Entre las víctimas fatales habría menores de edad y las autoridades investigan las causas del siniestro.
El siniestro ocurrió durante la tarde del jueves en el sector Chotén, perteneciente al distrito de San Juan, sobre el camino que conecta con Chilete. La unidad involucrada pertenecía a la empresa de transporte La Veloz.
Perdió el control
Según informaron medios locales, el vehículo circulaba por la zona cuando, por motivos que aún son investigados, salió de la calzada y terminó cayendo por un profundo desnivel.
El comandante de la compañía de bomberos de Baños del Inca, Edson Román, confirmó que entre las víctimas fatales habría menores de edad.
Tras el impacto, equipos de emergencia se trasladaron hasta el lugar para asistir a los pasajeros y comenzar las tareas de rescate en una zona de difícil acceso.
Rescatistas trabajaron durante la noche
Los bomberos y otros equipos de asistencia realizaron un operativo de búsqueda intensiva durante varias horas para localizar y retirar a las personas que habían quedado atrapadas en la quebrada.
Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Regional de Cajamarca, donde recibieron atención médica especializada debido a las heridas sufridas en el accidente.
La magnitud del hecho movilizó a distintos organismos de emergencia, que continuaron trabajando en el área afectada para completar las tareas de rescate.
Investigan las causas
Luego del accidente, representantes de la Fiscalía y un médico legista iniciaron las actuaciones correspondientes para identificar oficialmente a las víctimas y avanzar en la investigación sobre las circunstancias que provocaron el despiste.
Hasta el momento, no se informaron las causas concretas que llevaron al vehículo a perder el control en ese tramo de la ruta.