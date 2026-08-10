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Terremoto en Colombia: países ofrecieron ayuda tras el sismo de magnitud 7,4

Estados Unidos, Ecuador, Chile, El Salvador y Ucrania, entre otros países, expresaron su solidaridad y ofrecieron equipos de rescate, personal médico y asistencia.

Colapso edilicio y personas afectadas en Colombia. Reuters.Colapso edilicio y personas afectadas en Colombia. Reuters.
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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia generó una ola de solidaridad internacional. Gobiernos de América, Europa y Medio Oriente expresaron sus condolencias por las víctimas y ofrecieron asistencia para las tareas de rescate y atención de los afectados.

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El sismo provocó una fuerte devastación en distintas ciudades del país, dejó al menos 29 muertos y obligó a decenas de personas a abandonar sus viviendas. Además, continúan las tareas de búsqueda ante la posibilidad de que haya personas atrapadas entre los escombros.

Residents dig through the debris of a collapsed building after an earthquake, in Cali, Colombia August 10, 2026. REUTERS/Camilo RodriguezCali tuvo afectaciones edilicias. Reuters

Estados Unidos ofreció respaldo

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que sigue de cerca la situación provocada por el terremoto. El secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó que su país está preparado para respaldar al pueblo colombiano y a sus autoridades.

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“Estamos siguiendo de cerca la situación”, señaló Rubio en una publicación en X, donde también expresó la disposición estadounidense para colaborar ante las consecuencias del desastre.

Debris from a damaged building lies on the pavement after an earthquake, in Cali, Colombia August 10, 2026. REUTERS/Camilo RodriguezBuscan sobrevivientes. Reuters

La reacción se sumó a la de distintos gobiernos de la región, que pusieron a disposición de Colombia recursos humanos y materiales para las tareas de emergencia.

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Equipos de rescate y personal médico

Ecuador fue uno de los países que realizó una oferta concreta de asistencia. El presidente Daniel Noboa puso a disposición de Colombia un equipo USAR integrado por 47 rescatistas, perros especializados en búsqueda y equipamiento para trabajar de manera autónoma durante siete días.

Un fuerte terremoto sacudió Colombia: imágenes impactantes de las consecuencias

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“Colombia, Ecuador está con ustedes”, escribió Noboa, quien agregó que su país está listo para movilizar el contingente cuando las autoridades colombianas lo necesiten.

Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele también manifestó la disposición de su Gobierno para brindar asistencia inmediata. Ofreció equipos de rescate, personal médico y paramédicos, además de suministros y cualquier otro tipo de ayuda requerida.

Chile también expresó su solidaridad. El presidente José Antonio Kast afirmó que su país conoce “el dolor y los desafíos que dejan los terremotos” y aseguró que está dispuesto a brindar todo el apoyo que Colombia necesite.

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Solidaridad desde Venezuela y Guatemala

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó sus “solidaridad y oraciones” con Colombia luego del terremoto. En su mensaje destacó la importancia de la cooperación internacional frente a una tragedia de esta magnitud.

“Los venezolanos sabemos de primera mano lo vital que es la solidaridad internacional ante una tragedia de esta magnitud”, afirmó.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala difundió un número telefónico de emergencia destinado a sus ciudadanos que se encuentran en Colombia.

Además, las autoridades guatemaltecas recomendaron a sus compatriotas mantenerse atentos a las indicaciones oficiales y consultar únicamente información proveniente de las autoridades locales.

Zelensky expresó sus condolencias

Desde Europa, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también manifestó su solidaridad con el pueblo colombiano y con las familias de las víctimas.

“Nuestras condolencias a las familias de aquellos que han perdido sus vidas y a todos los afectados. Toda pérdida de vida es trágica”, escribió en sus redes sociales.

Zelensky señaló además que el terremoto tuvo consecuencias en Ecuador y mencionó que todavía había personas atrapadas bajo los escombros.

El mandatario ucraniano pidió que los países y organizaciones que tengan la posibilidad de colaborar con las zonas afectadas den un paso al frente para asistir a las poblaciones damnificadas.

La respuesta internacional se produjo mientras Colombia enfrenta las consecuencias del fuerte movimiento sísmico y continúan los operativos de emergencia para asistir a las personas afectadas y localizar a quienes pudieran permanecer atrapados.

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